Eurodeputatul Maria Grapini, mesaj emoționant, cu ocazia Zilei internaționale a persoanelor vârstnice: „Istoria ne arată, zi de zi, că vârstnicii sunt o veritabilă comoară pentru această țară!”

Susținătoare a drepturilor seniorilor României, europarlamentarul Maria Grapini a transmis un emoționant mesaj, cu ocazia Zilei internaţionale a persoanelor vârstnice.

„Se spune că: „Cine nu are bătrâni să-și cumpere!” Sunt crescută la țară și îmi amintesc cât de mult respect exista pentru persoanele în vârstă. Din păcate, astăzi, persoanele în vârstă nu se bucură de respectul pe care îl merită! Urez „La mulți ani!”, de Ziua internaţională a persoanelor vârstnice, și îmi doresc ca atât autoritățile, cât și societatea civilă, să acorde mai mult respect și atenție celor care au ajuns la vârsta a treia. Fiecare zi este importantă pentru oricare dintre noi și, în context, ar trebui să-i facem pe cei mai în vârstă ca noi să zâmbească, să se bucure și să se simtă apreciați și respectați, mai mult decât oricând!

Persoanele vârstnice merită, înainte de toate, respect și admirație. Experiența lor de viață este prețioasă, pildele lor trebuie luate în seamă. Istoria ne arată, zi de zi, că vârstnicii sunt o veritabilă comoară pentru această țară.

Este admirabil modul în care au supraviețuit vremurilor dificile și o fac în continuare, pentru că au inteligență, cumpătare și rezistență!

Lipsa de respect la care este supusă marea majoritate a persoanelor în vârstă trebuie să înceteze, guvernanții au obligația de a le asigura pensii rezonabile pentru a avea acces la o viață confortabilă și fără grija zilei de mâine!”, a precizat, în mesajul său, eurodeputatul Maria Grapini.

În calitatea sa de președintă fondatoare a Asociației Femeilor Antreprenor din România (AFAR), Maria Grapini s-a implicat total, inclusiv prin organizarea Balului Speranței sau a unor licitații online, în construcția Centrului “Fecioara Maria”, pentru persoanele în vârstă, din localitatea Giroc. Un demers plin de generozitate, prin care Maria Grapini arată, încă o dată, că respectul și compasiunea față de cei în vârstă sunt mai importante decât orice.

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este sărbătorită în fiecare an, în data de 1 octombrie, încă din 1991. Acestă dată a fost stabilită în 14 decembrie 1990, de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU), în baza Rezoluției nr. 45/106, cu titlul „Principiile Națiunilor Unite pentru persoanele în vârstă, destinate a le permite să trăiască mai bine”. Aceste principii consacră dreptul persoanelor vârstnice la hrană, condiții de locuit și îngrijire medicală, libertatea de a decide asupra vieții personale și profesionale, dreptul de a se exprima și de a participa la activități sociale după pensionare, precum și accesul la oportunități de învățare adecvate vârstei.

Potrivit ONU, la nivel mondial, populaţia de peste 60 de ani este estimată să ajungă la 1,4 miliarde, în 2030. Mai mult, se estimează că procentul persoanelor cu vârsta de peste 80 de ani va depăşi 12% din populaţia totală, după cum arată un studiu demografic publicat de Oficiul European de Statistică (Eurostat).