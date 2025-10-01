Lucrările de modernizare a rețelei de termoficare din București se vor încheia pe 3 octombrie. Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, dă asigurări că bucureștenii vor avea apă caldă și căldură!

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a anunţat că lucrările de modernizare a rețelei de termoficare din București se vor încheia începând cu 3 octombrie 2025. Edilul a dat asigurări că bucureștenii vor avea apă caldă și căldură în sezonul rece.

Stelian Bujduveanu a precizat că nu sunt planificate noi șantiere pe perioada iernii, pentru a nu pune în pericol transportul agentului termic. „Sunt anumite regiuni în care când se schimbă țeava veche cu țeavă nouă de peste 40 de ani, care are foarte multe avarii, foarte multe probleme, nu există un traseu secundar prin care să pompeze apa și atunci se fac rapid intervențiile. Într-o săptămână redăm bucureștenilor partea de încălzire centralizată”, a declarat Stelian Bujduveanu la Digi24.

Întrebat cât de mult vor fi afectați bucureștenii iarna, acesta a afirmat că nu vor fi deschide alte șantiere ca să nu pună în pericol transportul de agent termic, decât după ce trece partea de iarnă: „Aceste șantiere se închid începând cu 3 octombrie, tocmai pentru că ne pregătim de sezonul de iarnă și să existe apă caldă pentru toată lumea din acea regiune”.

Referindu-se la posibilele probleme din sezonul rece, primarul a arătat că majoritatea defecțiunilor apar din cauza vechimii sistemului, dar că investițiile din ultimii ani au redus riscurile.

„Majoritatea problemelor care există sunt din cauza sistemului învechit de termoficare. S-au realizat multe investiții în ultima perioadă în București. 200 de kilometri de țeavă au fost schimbați pe rețeaua principală. În momentul în care vara a trecut, s-au pus în funcțiune CET-urile, cele două CET-uri care erau în revizie, s-au făcut probele de presiune și în anumite zone tocmai se fac aceste probe ca să se verifice unde există un risc să crape țeava. Sperăm să avem cât mai puține sau aproape deloc avarii, pentru că știm, în fiecare an va fi un pic mai bine, dar tot nu se va rezolva peste noapte problema cu apa caldă în București”, a punctat Stelian Bujduveanu.