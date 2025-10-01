Nicușor Dan vrea impozitarea tuturor celor care fac tranzacții cu criptomonede

Nicușor Dan nu-i iartă pe cei care fac bani din tranzacții cu criptomonede. A transmis parlamentului, miercuri, o cerere de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2024, în special în ceea ce privește prevederile introduse la articolul II din legea de aprobare a ordonanței de urgență, care acordă o scutire temporară de la plata impozitului pe venit pentru câștigurile obținute din tranzacțiile cu monede virtuale, precizează Președinția.

Potrivit sursei citate, șeful statului a apreciat că legea, în forma actuală adoptată de parlament, ”contravine principiilor de echitate fiscală și angajamentelor asumate de statul român în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 8 – Reforma fiscală”.

În plus, actul normativ ”infirmă măsurile de ajustare fiscal-bugetară adoptate recent de Guvern, inclusiv eliminarea unor facilități și măsuri precum creșterea impozitului pentru veniturile din tranzacții cu criptomonede de la 10% la 16%, măsură regăsită în pachetul II de reforme pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea”, se mai arată într-un comunicat remis de Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan și-a enumerat, pe puncte, toate argumentele pentru întoarcerea legii în în parlament. În opinia șefului statului, introducerea unei derogări privind taxarea veniturilor din tranzacții cu monede virtuale.

afectează negativ efortul colectiv de consolidare fiscală

creează un precedent periculos de tratament preferențial

slăbește încrederea în coerența politicilor fiscale ale statului român

transmite un semnal neclar către contribuabili și piețele financiare

Președintele subliniază totodată că derogarea a fost introdusă în Camera decizională, prin legea de aprobare a ordonanței de urgență, ”fără o evaluare a impactului bugetar conform exigențelor constituționale”.

”În acest context, Președintele României solicită Parlamentului reanalizarea prevederilor legii, în vederea eliminării scutirii de impozit pentru veniturile din tranzacții cu criptomonede și menținerii unei politici fiscale echitabile, responsabile și transparente, în concordanță cu realitățile bugetare și angajamentele internaționale ale României”, conchide Președinția.