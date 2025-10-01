România va produce drone defensive împreună cu Ucraina. Anunțul legat de acest parteneriat a fost făcut de ministrul de Externe, Oana Țoiu, potrivit căreia este strategic ca flancul estic al NATO să fie mai bine protejat.

Proiectul privind acest parteneriat ar fi început înainte de incursiunile rusești în spațiul aerian al României.

”Considerăm că este strategic ca flancul estic să fie mai bine protejat, în special în ceea ce priveşte apărarea aeriană. Aşadar, ceea ce facem în această direcţie este să creăm parteneriatele necesare, de exemplu, cu Ucraina, pentru a construi drone defensive pentru viitor”, a spus ministrul dee Externe, într-un interviu acordat agenției Reuters.