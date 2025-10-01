România va produce drone defensive împreună cu Ucraina!
România va produce drone defensive împreună cu Ucraina. Anunțul legat de acest parteneriat a fost făcut de ministrul de Externe, Oana Țoiu, potrivit căreia este strategic ca flancul estic al NATO să fie mai bine protejat.
Proiectul privind acest parteneriat ar fi început înainte de incursiunile rusești în spațiul aerian al României.
”Considerăm că este strategic ca flancul estic să fie mai bine protejat, în special în ceea ce priveşte apărarea aeriană. Aşadar, ceea ce facem în această direcţie este să creăm parteneriatele necesare, de exemplu, cu Ucraina, pentru a construi drone defensive pentru viitor”, a spus ministrul dee Externe, într-un interviu acordat agenției Reuters.
În același context, Oana Țoiu a subliniat că dronele fabricate în cadrul parteneriatului România-Ucraina sunt destinate pentru apărarea flancului estic al NATO, de care România e responsabilă în interiorul alianței.
Precizările ministrului de Externe al României vin după anunțul prin care Ucraina dorește relaxarea restricţiilor asupra exportului armelor sale. Respectivele arme, drone în special, au fost folosite și perfecţionate pe câmpul de luptă deschis după invadarea țării de către Rusia, în februarie 2022.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lăudat armele inovatoare ale armatei sale, în discursul susținut în faţa Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU).
Uniunea Europeană a susţinut ideea creării unui ”zid de drone”, pentru a proteja regiunea.
”Credem în capacitatea noastră de a transforma rapid acest lucru în realitate”, a spus Oana Țoiu, tot la Adunarea Generală a ONU.
România va dispune de 16,6 miliarde de euro, prin SAFE (instrument financiar al UE), pentru achiziționarea de echipament militar, pe o perioadă de cinci ani, notează gandul.