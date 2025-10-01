Sebastian Burduja pune “punctul pe i”: Adevărul despre stocarea energiei României!

Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a precizat că România are nevoie de stocarea energiei, pentru a putea folosi energia ieftină produsă și atunci când nu bate vântul sau nu strălucește soarele. Potrivit acestuia, stocarea a fost prioritatea zero a mandatului său de ministru al energiei. Astfel, dacă la început de 2024 România avea doar 16MWh stocare în baterii, astăzi avem peste 400MWh, a mai spus Burduja, care a adăugat, în context, că stocarea începe să se simtă în tabloul energetic național, iar în următorii ani rezultatele vor fi și mai bune.

În sprijinul afirmațiilor sale, fostul ministru a punctat:

1.Am salvat un apel PNRR propus spre eliminare înaintea mandatului meu. Am reușit să contractăm în timp record 80 de milioane EUR (întregul buget), iar astăzi sunt în execuție capacități de peste 1500MWh. Toate trebuie — și vor fi — finalizate până anul viitor în vară.

2.Am obținut 150 milioane EUR din Fondul pentru Modernizare, tot bani europeni gratis, pentru stocare “behind the meter”. Proiectele au fost depuse, sunt în evaluare, iar ministerul energiei trebuie să le prioritizeze. Peste 1-2 ani, acestea vor aduce încă 3000MWh în sistemul energetic național.

3.Prin programul Electric-Up 2, destinat IMM-urilor, am impus obligația de instalare a bateriilor. Primul program de finanțare pentru consumatorii finali la care a fost scris negru pe alb că este obligatoriu să se instaleze baterii. Încă 100 MWh.

4.Am promovat cea mai importantă legislație pentru încurajarea stocării, prin care am eliminat dubla taxare. Astfel, cei care dețin capacități de stocare sunt taxați doar când descarcă bateria și injectează în rețea.

5.Când am plecat de la minister, am lăsat pregătite 3 apeluri cu direcția clară de stocare, în total 800 milioane euro din Fondul pentru Modernizare. Ministerul trebuie să depună urgent aplicația de finanțare și să lanseze apelurile:

– baterii de stocare independente, așa cum a recomandat Transelectrica, buget de 150 milioane euro = 3.000 MWh;

– baterii de stocare pentru instituțiile publice care au parcuri fotovoltaice instalate = 150 milioane euro = 400 MWh;

– noi parcuri fotovoltaice și baterii de stocare incluse obligatoriu pentru instituțiile publice = 500 milioane euro = 400 MWh.

Astfel, a completat Burduja, la o aritmetică simplă, în doar 2 ani de mandat a pus pe linie dreaptă peste 8.000 MWh capacități de stocare în baterii. Exact cât estimează Transelectrica necesarul actual de stocare al României, a mai spus acesta, care a completat că se adaugă proiectele de hidrocentrale cu acumulare prin pompaj pentru stocare pe termen lung, pe care de asemenea le-a susținut și avansat cât mai putut.

“Trebuie să fim corecți până la capăt. Până acum 4-5 ani, bateriile costau de 3-4 ori mai mult decât astăzi (azi aproximativ 200 mii euro/MWh, în urmă cu 3 ani 500-700 mii euro/MWh). Prețul energiei electrice pe timpul zilei era cel puțin egal cu cel de seară. Curba de consum și de producție era total alta față de cea de azi, se consuma mult ziua, iar prețurile din mijlocul zilei erau apropiate de cele de seară!”, a menționat acesta.

“Da, astăzi peisajul este total diferit. Tehnologia a avansat, bateriile costă mai puțin, garanția dată de producător este și de 10 ani, iar prețurile din orele de vârf de seară sunt mult mai mari decât cele din timpul zilei. Deci, azi rentează să investești în baterii. În urmă cu 5 ani nu renta. Acesta este adevărul și o spun toți specialiștii.

În concluzie, cifrele nu mint. România a făcut mari progrese în stocarea energiei, iar peste doar câțiva ani va sta și mai bine. Asta este o veste bună pentru toți românii care așteaptă facturi mai mici. Singura soluție pentru tarife mai mici la energie, așa cum am tot spus, sunt investițiile!”, a conchis Burduja.