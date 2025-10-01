Trump le-a spus generalilor și amiralilor din armată că SUA sunt „invadate din interior”

Preşedintele Donald Trump le-a spus marţi generalilor şi amiralilor cu funcţii de conducere în armata americană că SUA sunt invadate „din interior” – referindu-se la imigranţi -, iar guvernul său „readuce principiul fundamental conform căruia apărarea patriei este prima şi cea mai importantă prioritate a armatei”, relatează Reuters şi CNN.

„Doar în ultimele decenii politicienii au ajuns cumva să creadă că treaba noastră este să facem poliţie în îndepărtatele ţinuturi din Kenya şi Somalia, în timp ce America este invadată din interior”, a spus Trump la reuniunea liderilor militari convocată de şeful Pentagonului la Quantico, în Virginia.

El a insistat că cei pe care i-a descris ca fiind invadatori nu sunt „diferiţi de un inamic străin, dar sunt mai dificili în multe feluri, pentru că nu poartă uniforme. Cel puţin atunci când poartă o uniformă, îi poţi elimina”, a punctat el.

În timpul unui discurs de 71 de minute adresat liderilor militari de rang înalt, preşedintele Donald Trump a sugerat ca armata să folosească „oraşele periculoase ca terenuri de antrenament”.

„I-am spus lui Pete (Hegseth) că ar trebui să folosim unele dintre aceste oraşe periculoase ca terenuri de antrenament pentru armata noastră, Garda Naţională, dar şi pentru armată, pentru că vom intra în Chicago foarte curând, care este un oraş mare cu un guvernator incompetent”, a declarat preşedintele.

Trump a povestit apoi o întâmplare în care a urmărit acoperirea mediatică a trupelor şi a constatat că acestea erau scuipate. El a spus că noua politică ar trebui să fie „ei scuipă, noi lovim”.

Trump le-a spus apoi generalilor că, dacă vehiculele militare sau de poliţie sunt lovite cu pietre sau alte obiecte, ofiţerii ar trebui să facă absolut ce vor ei. „Ieşiţi din maşină şi puteţi face ce naiba vreţi să faceţi, pentru că acei oameni sunt acolo, iar voi acum puteţi muri din cauza asta”, a spus el audienţei.

Trump a vizat frecvent imigranţii în timpul mandatului său şi în timpul campaniilor electorale.

Studiile arată, în general, că nu există dovezi că imigranţii comit infracţiuni într-un procent mai mare decât americanii născuţi în ţară. Criticii spun că retorica lui Trump întăreşte stereotipurile rasiste.

Preşedintele Donald Trump a declarat marţi că se va întâlni cu liderii militari americani şi că îi va concedia pe loc pe cei care nu îi plac, el urmând să participe la o reuniune misterioasă şi neobişnuită convocată de şeful Pentagonului, Pete Hegseth, cu toţi comandanţii americani din întreaga lume. „Mă voi întâlni cu generali, amirali şi lideri, iar dacă nu îmi place cineva, îl voi concedia pe loc”, a declarat Trump.

El urma să ia cuvântul la reuniunea fără precedent a liderilor militari care are loc în apropiere de Washington, la Quantico, Virginia.

Duminică, Donald Trump declarase că vrea să le transmită liderilor militari că îi iubeşte şi îi preţuieşte. „Vreau să le spun generalilor că îi iubim, că sunt lideri preţuiţi, că trebuie să fie puternici, duri, inteligenţi şi empatici”, a declarat Trump într-un interviu acordat Reuters. „Asta este tot, esprit de corps (spirit de echipă – n.r.). Era şi timpul ca cineva să facă asta”, a adăugat el.

După mai mult de 40 de minute de discurs în faţa cadrelor militare, Trump a trecut prin mai multe subiecte, vorbind doar sporadic din observaţiile sale pregătite dinainte. Discursul său a seamănat cu majoritatea celorlalte discursuri pe care le ţine, în ciuda cadrului neobişnuit şi a audienţei formate din cei mai importanţi lideri militari ai ţării, notează CNN.

Astfel, el a vorbit inclusiv despre decizia sa de a redenumi Golful Mexic în Golful Americii – şi despre conflictul care a urmat cu ziariştii de la The Associated Press; despre eforturile sale frustrate de a pune capăt războaielor din Gaza şi Ucraina; despre candidatura sa la Premiul Nobel pentru Pace; despre dragostea sa pentru cuvântul „tarif”; despre fostul preşedinte Joe Biden care ar fi semnat orice, pe bandă automată; despre dragostea sa pentru emisiunea de televiziune din anii 1950 „„Victory at War”; şi despre deficienţele estetice ale navelor Marinei. La un moment dat, şi-a amintit de momentul în care, luna trecută, a ordonat ca două submarine nucleare să fie poziţionate strategic în apropierea Rusiei, ca răspuns la ceea ce a considerat a fi remarci agresive din partea lui Dmitri Medvedev, fost preşedinte al ţării şi actual vicepreşedinte al Consiliului de Securitate.