Un Jazz plin de personalitate ne așteaptă în noiembrie! Sibiu Jazz Competition și Sibiu Jazz Festival 2025!

Din pasiune și respect pentru comunitatea internațională de jazz am dedicat special luna noiembrie acestui gen muzical născut din forța vitală a improvizației și a stilului unic ce pune în valoare, bineînțeles, și în urechile noastre, o muzică de factură cultă, savuros de variată ca personalitate.

Astfel, la Sibiu ne vom bucura de un jazz plin de surprize începând cu o competiție muzicală plină de efervescență, respectiv Sibiu Jazz Competition (3 – 4 noiembrie) și finalizând cu Sibiu Jazz Festival Ediția 53 (05 – 09 noiembrie), un eveniment ce ține inimile sus de peste 53 de ani pe ritmuri de jazz.

Începând cu 27 septembrie, tinerii artiști se pot înscrie la Sibiu Jazz Competition 2025 pe Jazzfeel.it până pe 18 octombrie inclusiv, testându-și creativitatea și punându-și în valoarea talentul prin transformarea complexului în simplitate, prin apropierea de un nou catharsis modern.

Sibiu Jazz Competition este cel mai important concurs de jazz și muzică improvizată din România, încă din anul 1979. Importanța sa este dată de cultivarea unei comunități de jazz și a tinerelor talente care s-au remarcat în acest gen muzical, deschizând calea unui segment educat în acest spirit cu o pasiune profundă pentru muzică.

”Ne-am dorit să revitalizăm evenimentele noastre muzicale ce conectează publicul internațional la cultura și istoria locului, a orașului. Vorbim de câteva decenii bune care au modelat o cultura a jazzului și genul muzical în sine. Sibiu Jazz Competition și Sibiu Jazz Festival sunt o emblemă a României și un simbol muzical pentru românii de pretutindeni.

Jazzul reprezintă, în esență, o comunitate cu rădăcini puternice ancorată în schimbările din viața noastră. Dinamica vieții ne împinge spre schimbare, adaptare și festivalurile nu sunt o excepție de la această mecanică socială, dacă o putem denumi astfel. Important e să creezi un echilibru între scenă, public și posibilitățile reale de dezvoltare.

În jazz fiecare își caută vocea unică, se caută pe el acolo în sunet, ceea ce face ca jazzul să fie actual ieri, actual azi și mâine. Evident, vorbim și de muzicieni și de public.

Muzica e viață și viața are muzica ei proprie. Când prima o urmărește pe ce de-a doua fenomenul artei pătrunde în sufletul omului. Astfel, povestea noastră muzicală continuă și cucerește noi inimi!”, explică Simona Maxim, directorul Sibiu Jazz Festival & Competition.

Sibiu Jazz este o manifestare culturală plenară a spiritului de jazz și a felului în care acesta poate atinge inimile și sufletul semenilor. Festivalul cultivă și promovează spiritul libertății în oameni prin imersiunea lor în lumea jazzului.

Fondat în anii ’70 de un grup de oameni creativi, longevivul festival a devenit un ambasador al jazzului românesc în toată lumea, aducând oameni din diferite culturi și țări împreună. Sibiu Jazz a câștigat o recunoaștere internațională, fiind membru de 18 ani în cea mai celebră rețea europeană de jazz: European Jazz Network.

Festivalul este o carte de vizită pentru România în sfera muzicală mondială prin care s-a consacrat un anume fel de a gândi muzica în termeni de jazz și, totodată, un simbol pentru cei care caută elevația prin muzică în locurile comune ale sufletului ce așteaptă să vibreze pe note.