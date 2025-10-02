Cod roșu de ploi și inundații!

Ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat joi Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă, după ce ANM şi INHGA au emis avertizări severe de ploi abundente, vânt puternic şi ninsori viscolite. În mai multe judeţe din sud-vestul ţării sunt aşteptate precipitaţii record.

Ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat astăzi Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), ca urmare a avertizărilor meteorologice şi hidrologice de cod galben, portocaliu şi roşu emise de Administraţia Naţională de Meteorologie şi de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. Şedinţa extraordinară a fost condusă de secretarul de stat Raul Pop.

Acesta a subliniat că, în următoarele 24 de ore, cantităţile de precipitaţii pot depăşi de două ori media unei luni, ceea ce poate conduce la inundaţii locale şi probleme pe cursurile de apă. Deşi solul uscat poate absorbi parţial apele, există riscul producerii de viituri rapide şi de depăşiri ale cotelor de inundaţie. Populaţia este rugată să evite depozitarea materialelor în apropierea canalelor de scurgere pentru a nu bloca evacuarea apelor.

Meteorologii anunţă ploi abundente, de până la 110 litri pe metru pătrat în judeţele Dolj şi Olt, unde a fost emis cod roşu, intensificări ale vântului cu rafale de 70–90 km/h în Capitală şi în sudul ţării, precum şi ninsori viscolite la altitudini de peste 1500 de metri, cu depuneri de zăpadă de până la 50 de centimetri. În acelaşi timp, hidrologii au emis avertizări de cod galben, portocaliu şi roşu pe mai multe râuri din sud-vest, Muntenia, Dobrogea şi Moldova, unde se aşteaptă viituri şi posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

Reprezentanţii Administraţiei Naţionale „Apele Române” au mobilizat 75 de utilaje şi peste 500 de oameni pregătiţi să intervină, menţinând contactul permanent cu administraţiile bazinale, prefecturile şi autorităţile locale. Totodată, au fost verificate acumulările de apă şi s-a colaborat cu Hidroelectrica pentru gestionarea viiturilor. În judeţele Dolj şi Olt, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă au dispus manevre preventive, cu echipe operative şi mijloace tehnice suplimentare.

Ministerul Mediului reaminteşte responsabililor de amenajări hidrotehnice şi acumulări piscicole că este obligatorie respectarea strictă a regulilor de exploatare şi monitorizarea permanentă a lucrărilor pentru a proteja populaţia şi mediul. Avertizările rămân în vigoare în perioada 2–5 octombrie 2025, iar prognozele vor fi actualizate în funcţie de evoluţia fenomenelor.

Apele Române sunt în stare de alertă din cauza unui risc major de inundații. Este Cod roșu pe râurile din Muntenia. În baza avertizărilor ANM și INHGA, râurile din Muntenia sunt sub Cod roșu din cauza precipitațiilor prognozate de peste 100 l/mp în următoarele 24 de ore. Viiturile rapide se pot forma pe râurile mici, cu efecte locale importante. Râurile mari sunt protejate de lucrările hidrotehnice gestionate de Apelor Române.

Conform ultimelor informații, peste 500 de angajați și 75 de utilaje ale Apelor Române sunt în alertă maximă pentru a proteja comunitățile.

Apele Române și Hidroelectrica au fost pregătite pentru preluarea surplusului de apă și atenuarea undelor de viitură care sunt prognzate să se formeze.