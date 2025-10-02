Comisiile de malpraxis își bat joc de români. Doar 5% dintre sesizări sunt admise!

În perioada 2023–2024, autoritățile afirmă că au fost primite la nivel național 400 de sesizări, însă în numai 15 cazuri, (aproximativ 5%), au fost confirmate acuzațiile de malpraxis, toate fiind contestate ulterior în instanță.

O instanță a obligat Spitalul Filantropia din București și un medic ginecolog să plătească 80.000 de euro drept daune morale unei paciente, în urma unui caz reclamat ca malpraxis care a dus la vătămarea corporală a victimei și a pus în pericol viața acesteia, precizează avocatul Adrian Cuculis.

Potrivit hotărârii, manevra realizată de medic a fost apreciată ca fiind greșită, iar agravarea stării pacientei a urmat unei trimiteri premature acasă.

Deși pacienta s-a plâns că se simte foarte rău, a fost trimisă acasă și, la scurt timp, ajunsă în stare gravă la un alt spital, unde a fost operată ore întregi, alți medici reușind să îi salveze viața.

Avocatul Adrian Cuculis subliniază că urmărirea penală împotriva doctoriței a fost închisă nu pentru că ar fi fost găsită nevinovată, ci din cauza prescrierii faptei, situație întâlnită în mii de dosare.

Datele oficiale obținute de Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) de la Ministerul Sănătății, pe baza raportărilor direcțiilor de sănătate publică, arată că actuala procedură de soluționare a cazurilor de malpraxis din România acoperă abuzurile.

Analiza FACIAS asupra datelor din 2023 arată că comisiile de malpraxis au avut pe rol 219 sesizări, dintre care 151 depuse în acel an și 68 provenite din anii anteriori. Din totalul de 77 cazuri soluționate, doar 9 au fost confirmate ca malpraxis, toate contestate în instanță. Acestea au fost raportate în București (4 cazuri), Cluj (1), Timiș (1) și Prahova (3). FACIAS subliniază că în zece județe nu a fost raportată nicio sesizare: Bistrița-Năsăud, Botoșani, Buzău, Caraș-Severin, Giurgiu, Ialomița, Maramureș, Sălaj, Sibiu și Vaslui.

Pentru anul 2024, datele arată că numărul plângerilor a fost de 167, dintre care 114 depuse în acel an și 53 rămase din anii anteriori. Din totalul de 63 cazuri soluționate, doar 6 au fost confirmate ca malpraxis, în județele Brașov, Constanța, Galați, Ilfov, Mehedinți și Vâlcea. Patru dintre aceste decizii, de la Brașov, Constanța, Mehedinți și Vâlcea, au fost deja contestate în instanță. Alte 51 de sesizări noi au rămas nesoluționate. Conform analizei FACIAS, în 2024, opt județe nu au raportat nicio sesizare: Alba, Botoșani, Dâmbovița, Harghita, Ialomița, Olt, Sălaj și Vrancea.