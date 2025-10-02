Festivalul de film KINOdiseea ajunge la Tulcea: șase zile de cinema și activități gratuite pentru copii și adolescenți

KINOdiseea, cel mai mare festival de film pentru publicul tânăr din Europa Centrală și de Sud-Est, poposește la Tulcea în perioada 6 -11 octombrie. Timp de șase zile, Teatrul Jean Bart și Casa Avramide vor găzdui proiecții de filme, ateliere și evenimente speciale dedicate publicului tânăr și familiilor, toate cu acces gratuit. Festivalul aduce o selecție de producții internaționale recente, premiate și apreciate la marile festivaluri de profil, subtitrate sau dublate live în limba română, menite să inspire și să deschidă imaginația publicului tânăr.

Iată programul acestei ediții:

Luni, 6 octombrie, Teatrul Jean Bart

9:00 – Funny Circus, acrobați pe picioroange

10:00 – Proiecția filmului „Hola Frida”, regia: Karine Vézina & André Kadi

Cu: Olivia Ruiz, Emma Rodriguez, Rebeca Gonzales

Sinopsis: Este povestea unei fetițe diferite. Lumea ei este Coyoacán, Ciudad de México. Strălucitoare, plină de viață, totul o interesează, iar atunci când apar dificultăți, le înfruntă cu o imaginație debordantă. Această fetiță se numește Frida Kahlo.

Festivaluri și premii: Festivaluri și premii: Premiul publicului la Brussels International Animation Film Festival (Belgia), 2025;

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=mtyIsFVkrEU

Detalii: Animație, 1h 22m, dublat live în limba română

Recomandare de vârstă: +6 ani

11:00 – Funny Circus, Acrobați pe picioroange, jonglerii și monociclu

12:00 – Proiecția filmului „Jderii: Cercetașii Curajoși”, în regia: Paul Magnus Lundø

Cu: Nils Elias Olsen, Caroline Johansen, Øystein Martinsen

Sinopsis: Când Berny (11 ani) se alătură unui grup de cercetași neobișnuit numit Jderii, își propune să câștige Trofeul de Aur al Cercetașilor, pe care tatăl său decedat îl obținuse odată. Totuși, când mama sa adoptivă radicalizată, Gerdy, reușește să devină noul co-lider al Jderilor, ea anulează toate competițiile viitoare. Competiția din acest an este singura șansă a lui Berny de a câștiga trofeul, așa că trișează în probe pentru a deveni concurentul ales al Jderilor. Aceasta declanșează o rivalitate cu liderul junior al grupului, Lars (13 ani), și aprinde o luptă pentru putere între Gerdy și naivul ei co-lider, Gunnar. Acum, Gerdy conduce o lovitură de stat și este pe punctul de a pune mâna pe drepturile asupra casei cercetașilor. Dacă Berny nu își va mărturisi șarada, Jderii vor pierde totul; va sacrifica el câștigarea trofeului și va risca să își piardă noii prieteni?

Festivaluri și premii: Premiul pentru Cel Mai Bun Film la European Work in Progress Cologne 2024; Selecție oficială în cadrul Locarno Film Festival 2025, în secțiunea Locarno Kids.

Trailer: https://www.picturetree-international.com/program/the-badgers/

Detalii: Comedie, 1h 44min, subtitrat în română

Recomandare de vârstă: +6 ani

Marți, 7 octombrie, Teatrul Jean Bart

9:00 – Funny Circus, jonglerii și monociclu

10:00 – Proiecția filmului„Tummy Tom și ursulețul pierdut”, regizat de Joost Van Den Bosch & Erik Verkerk

Cu: Burny Bos

Sinopsis: Tummy Tom este un motan portocaliu, tânăr și jucăuș, cunoscut și îndrăgit de peste 45 de ani în întreaga lume. Curios, vesel și puțin impulsiv, Tummy Tom iubește aventura și nu se teme să exploreze situații necunoscute, chiar dacă uneori nu prevede consecințele acțiunilor sale. Prietenul său cel mai de preț este ursulețul de pluș, care îl însoțește în toate peripețiile.

Creat inițial de Jet Boeke pentru programul de televiziune Sesame Street, Tummy Tom a cucerit inimile copiilor și părinților, devenind un adevărat clasic al literaturii pentru copii și un simbol al patrimoniului cultural olandez, alături de Miffi. Aventurile sale pline de umor și voie bună continuă să inspire și să încânte generații întregi de copii din întreaga lume.

Festivaluri și premii: Cinekid Festival 2024 (Olanda): Selecționat în competiția oficială; Mill Valley Film Festival 2024 (SUA): Proiectat în cadrul festivalului; Tallinn Black Nights Film Festival 2024 (Estonia): Proiectat în cadrul festivalului; Annecy International Animation Film Festival 2024 (Franța): Selecționat pentru proiecție de piață

Trailer: https://vimeo.com/1019762315?fl=pl&fe=vl

Detalii: Animație, 1h 2min, dublat live în limba română

Recomandare de vârstă: +3 ani

11:00 – Acrobați pe picioroange și baloane uriașe de săpun, Funny Circus

11:30 – Spectacol de magie cu TEO Magic Show

12:00 – Proiecția filmului „Victoria trebuie să dispară!”, regia: Gunnbjörg Gunnarsdóttir

Cu: Mille Sophie Rist Dalhaug, Sverre Thornam, Ine Marie Wilmann

Sinopsis: Doi frați tineri și înstăriți, Hedvig și Henrik, decid să angajeze un asasin pentru a scăpa de enervanta lor mamă vitregă, Victoria. Pentru a-și rezolva problema, copiii apelează la Carl, un imigrant din Bosnia. Acesta refuză să îi ajute, fiind un cetățean respectuos al legii. Până în momentul în care se trezește într-o situație financiară dificilă.

Festivaluri și premii: Premiul Publicului la Festivalul Internațional de Film pentru Copii din Kristiansand (Norvegia); Mențiune de Onoare din partea Juriului Copiilor la Zilele Filmului Nordic de la Lübeck (Germania); Nominalizare la Premiul EFCA pentru Cel mai Bun Film European pentru Copii la Festivalul Internațional de Film pentru Copii și Tineret; Reykjavik International Film Festival (Islanda) – Selecționat în competiția oficială; Lübeck Nordic Film Days (Germania) – Selecționat în competiția principală, cu mențiune de onoare din partea juriului copiilor; Minneapolis St. Paul International Film Festival (SUA) – Proiecție specială.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=A9wUXO3m7pk

Detalii: Comedie,1h 25m, subtitrat în limba română

Recomandare de vârstă: +9 ani

Miercuri, 8 octombrie 2025, Teatrul Jean Bart

9:00 – Jonglerii și monociclu, Funny Circus

10:00 – Proiecția filmului „Heidi – Misiunea de salvare a râsului”, regizat de Toby Schwarz & Aizea Roca Berridi

Cu: Lilly Graffam, Tom Zahner, Leonardo Lucero

Sinopsis: Heidi locuiește împreună cu bunicul ei, într-o căsuță din munți. Ea primește o invitație neașteptată de la prietena ei, Clara, de a petrece vara alături de ea și de tatăl acesteia la Marea Baltică. Totuși, totul se schimbă atunci când găsește un pui de râs rănit și decide să îl îngrijească până se însănătoșește. Micul râs are nevoie disperată să se întoarcă la familia lui, în munți! Fără ca bunicul ei să știe, Heidi și Peter își asumă misiunea de a-și salva noul prieten. Lucrurile se complică atunci când un om de afaceri lacom, pe nume Schnaittinger, vrea să construiască o mare fabrică de cherestea în munți și întinde capcane pentru râs. Acum, depinde de Heidi și de cel mai bun prieten al ei, Peter, să protejeze nu doar râsul și familia lui, ci și satul lor și natura pe care o iubesc.

Filmul de aventură rămâne fidel spiritului clasicului nemuritor Heidi, bazat pe celebra carte și pe personajele create de autoarea elvețiană Johanna Spyri, în timp ce spune o poveste complet nouă despre fetița din Alpii Elvețieni. Cu imagini spectaculoase, peisaje uimitoare și un puternic mesaj ecologic, filmul surprinde inocența și bucuria care au marcat copilăria atâtor generații.

Festivaluri și premii: Golden Sparrow – German Children’s Film and Media Festival, Erfurt, Germania; Cerdanya Film Festival, Puigcerdà, Spania.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Zl8Y0R3I8_8&t=3s

Detalii: Animație, 1h 19min

Recomandare de vârstă: +6 ani

11:00 – Acrobați pe picioroange și baloane uriașe de săpun, Funny Circus

12:00 – Proiecția filmului „O fată pe nume Willow”

Regia: Mike Marzuk | Durată: 1h 40m | Recomandare: +10 ani | Subtitrat

Cu: Ava Petsch, Cora Trube, Anna von Seld

Sinopsis: Ascunsă în pădurea care odată i-a aparținut mătușii sale Alwina, Willow descoperă o scrisoare care îi dezvăluie moștenirea de vrăjitoare. Acum, Willow trebuie să-și trezească puterile magice și să salveze pădurea fermecată cu ajutorul altor trei vrăjitoare, înainte ca timpul să se scurgă și tragedia să lovească.

Festivaluri și premii: Austrian Film Award- Nominee for Best Costume Design, selecționat în competiția oficială a festivalului de film pentru copii și tineret Giffoni Film Festival 2025, în secțiunea Elements .

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=_wy59ebXJ0M

Detalii: Film de familie, 1h 40min, subtitrat în limba română

Recomandare de vârstă: +10 ani

Casa Avramide

16:00 – Atelier Hoola Hoop, Funny Circus

17:00 – Proiecția filmului „Ultimul jaguar negru”, regia Gilles de Maistre

Cu: Kelly Hope Taylor, K.C. Coombs, Airam Camacho, Emily Bett Rickards, Lumi Pollack

Sinopsis: Copilăria petrecută în pădurea amazoniană i-a oferit lui Autumn cea mai rară prietenie – un pui de jaguar pierdut pe care îl descoperă, pe nume Hope. Când un eveniment tragic o obligă pe Autumn să o părăsească pe Hope pentru New York, ea visează ani de zile să se întoarcă în pădurea tropicală și la prietena ei.

În vârstă de 14 ani, și după ce s-a obișnuit cu viața de oraș, Autumn descoperă că satul copilăriei sale este amenințat de traficanții de animale și decide că trebuie să se întoarcă în Amazon, la iubitul ei jaguar. Anja – profesoara de biologie a lui Autumn – încearcă fără succes să o descurajeze să pună în aplicare acest plan nesăbuit. Alături de Anja, Autumn pornește într-o călătorie pentru a se reuni cu Hope și a o salva din mâinile celor care încearcă să distrugă pădurea tropicală și animalele sălbatice.

Festivaluri și premii: A câștigat Prix du public la Festivalul Internațional de Film pentru Copii din Montréal (FIFEM) în 2024. A primit „ticket d’or” ca cel mai vizionat film francez în Italia în 2024.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=FpSee157SOE

Detalii: AG, 1h 49, subtitrat în română

Joi, 9 octombrie, Teatrul Jean Bart

9:00 – Acrobați pe picioroange, Funny Circus

10:00 – Proiecția filmului „Viața mea la Versailles”, regia Nathaniel Hlimi, Clémence Madeleine-Perdrillat

Sinopsis: Violette, o fetiță orfană în vârstă de 8 ani, merge să locuiască împreună cu unchiul ei, Régis, care lucrează ca agent de curățenie la castelul Versailles. Timidă, Violette îl urăște; crede că miroase urât și decide că nu îi va spune niciun cuvânt.

Premii și festivaluri: Premiul juriului („Jury Prize”) la ediţia din 2019 a Festivalului de Animaţie de la Annecy pentru special TV, Scurtmetrajul a fost proiectat la Annecy International Animated Film Festival (2019) unde a câştigat premiul de juriu.

Detalii: 29 min., dublat live în limba română.

Recomandare de vârstă: +8 ani

11: 00 – Baloane uriașe de săpun, jonglerii și monociclu, Funny Circus

12:00 – Proiecția filmului „Victoria trebuie să dispară!”, în regia lui Gunnbjörg Gunnarsdóttir

Cu: Mille Sophie Rist Dalhaug, Sverre Thornam, Ine Marie Wilmann

Sinopsis: Doi frați tineri și înstăriți, Hedvig și Henrik, decid să angajeze un asasin pentru a scăpa de enervanta lor mamă vitregă, Victoria. Pentru a-și rezolva problema, copiii apelează la Carl, un imigrant din Bosnia. Acesta refuză să îi ajute, fiind un cetățean respectuos al legii. Până în momentul în care se trezește într-o situație financiară dificilă.

Festivaluri și premii: Premiul Publicului la Festivalul Internațional de Film pentru Copii din Kristiansand (Norvegia); Mențiune de Onoare din partea Juriului Copiilor la Zilele Filmului Nordic de la Lübeck (Germania); Nominalizare la Premiul EFCA pentru Cel mai Bun Film European pentru Copii la Festivalul Internațional de Film pentru Copii și Tineret; Reykjavik International Film Festival (Islanda) – Selecționat în competiția oficială; Lübeck Nordic Film Days (Germania) – Selecționat în competiția principală, cu mențiune de onoare din partea juriului copiilor; Minneapolis St. Paul International Film Festival (SUA) – Proiecție specială.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=A9wUXO3m7pk

Detalii: Comedie,1h 25m, subtitrat în limba română

Recomandare de vârstă: +9 ani

Casa Avramide

16:00 – Atelier Hoola Hoop, Funny Circus

17:00 – Proiecția filmului „Flow”, regizat de Gints Zilbalodis

Sinopsis: Flow este o pisică singuratică, a cărei viață se desfășoară liniștit în pădure. Lumea în care trăiește se apropie de sfârșit, iar casa îi este distrusă de un potop. Flow este nevoită să își caute refugiul pe o barcă, alături de alte animale.

În ciuda diferențelor evidente dintre ele, vor forma o echipă imbatabilă, în timp ce barca solitară navighează prin peisaje mistice inundate, iar animăluțele trec prin diferite provocări și pericole pentru a se adapta acestei noi lumi.

Festivaluri și premii: Oscar pentru Best Animated Feature (97th Academy Awards, 2025) – primul film leton care primește un Oscar. Golden Globe pentru Best Motion Picture – Animated (2025); Independent Spirit Award pentru Best International Film (2025)

LUX Audience Award 2025 (premiul public pan-european), câştigat în Parlamentul European

Nominalizat la Academy Awards 2025 în două categorii: Best Animated Feature (pe care l-a câștigat) şi Best International Feature FilmTrailer:

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=EfhBNSuJ7Z8

Detalii: Animație, 1h 41m

Recomandare de vârstă: AG

Vineri, 10 octombrie, Teatrul Jean Bart

9:00 – Acrobați pe picioroange, Funny Circus

10:00 – Proiecția filmului „Hola Frida”, regia: Karine Vézina & André Kadi

Cu: Olivia Ruiz, Emma Rodriguez, Rebeca Gonzales

Sinopsis: Este povestea unei fetițe diferite. Lumea ei este Coyoacán, Ciudad de México. Strălucitoare, plină de viață, totul o interesează, iar atunci când apar dificultăți, le înfruntă cu o imaginație debordantă. Această fetiță se numește Frida Kahlo.

Festivaluri și premii: Premiul publicului la Brussels International Animation Film Festival (Belgia), 2025;

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=mtyIsFVkrEU

Detalii: Animație, 1h 22m, dublat live în limba română

Recomandare de vârstă: +6 ani

11: 00 – Baloane uriașe de săpun, jonglerii și monociclu, Funny Circus

12:00 – Proiecția filmului „O fată pe nume Willow”

Regia: Mike Marzuk | Durată: 1h 40m | Recomandare: +10 ani | Subtitrat

Cu: Ava Petsch, Cora Trube, Anna von Seld

Sinopsis: Ascunsă în pădurea care odată i-a aparținut mătușii sale Alwina, Willow descoperă o scrisoare care îi dezvăluie moștenirea de vrăjitoare. Acum, Willow trebuie să-și trezească puterile magice și să salveze pădurea fermecată cu ajutorul altor trei vrăjitoare, înainte ca timpul să se scurgă și tragedia să lovească.

Festivaluri și premii: Austrian Film Award- Nominee for Best Costume Design, selecționat în competiția oficială a festivalului de film pentru copii și tineret Giffoni Film Festival 2025, în secțiunea Elements .

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=_wy59ebXJ0M

Detalii: Film de familie, 1h 40min, subtitrat în limba română

Casa Avramide

16:00 – Atelier Hoola Hoop, Funny Circus

17:00 – Proiecția filmului„Culorile sufletului”, regizat de Naoko Yamada

Cu: Taisei Kido, Sayu Suzukawa, Akari Takaishi, Yasuko

Sinopsis: Totsuko e o fată specială, care poate vedea „culorile” interioare ale oamenilor. Totsuko cântă într-o trupă împreună cu doi prieteni, alături de care găsește puterea de a înfrunta provocările vieții și de a porni pe drumul autocunoașterii prin artă. Noul film al regizoarei Naoko Yamada explorează emoțiile, conexiunea umană și puterea muzicii.

Festivaluri și premii:

A câştigat Golden Goblet Award pentru Best Animation Film la Shanghai International Film Festival 2024.

A obținut Audience Award (ex aequo) la Animation Is Film Festival (ediția a 7-a), împreună cu Memoir of a Snail

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=O1pplpQoxdw

Detalii: Animație, 1h 41m

Recomandare de vârstă: AG- audiență general

Sâmbătă, 11 octombrie 2025

9:00 – Jonglerii de circ, Funny Circus

10:00 – Proiecția filmului „Heidi – Misiunea de salvare a râsului”, regizat de Toby Schwarz & Aizea Roca Berridi

Cu: Lilly Graffam, Tom Zahner, Leonardo Lucero

Sinopsis: Heidi locuiește împreună cu bunicul ei, într-o căsuță din munți. Ea primește o invitație neașteptată de la prietena ei, Clara, de a petrece vara alături de ea și de tatăl acesteia la Marea Baltică. Totuși, totul se schimbă atunci când găsește un pui de râs rănit și decide să îl îngrijească până se însănătoșește. Micul râs are nevoie disperată să se întoarcă la familia lui, în munți! Fără ca bunicul ei să știe, Heidi și Peter își asumă misiunea de a-și salva noul prieten. Lucrurile se complică atunci când un om de afaceri lacom, pe nume Schnaittinger, vrea să construiască o mare fabrică de cherestea în munți și întinde capcane pentru râs. Acum, depinde de Heidi și de cel mai bun prieten al ei, Peter, să protejeze nu doar râsul și familia lui, ci și satul lor și natura pe care o iubesc.

Filmul de aventură rămâne fidel spiritului clasicului nemuritor Heidi, bazat pe celebra carte și pe personajele create de autoarea elvețiană Johanna Spyri, în timp ce spune o poveste complet nouă despre fetița din Alpii Elvețieni. Cu imagini spectaculoase, peisaje uimitoare și un puternic mesaj ecologic, filmul surprinde inocența și bucuria care au marcat copilăria atâtor generații.

Festivaluri și premii: Golden Sparrow – German Children’s Film and Media Festival, Erfurt, Germania; Cerdanya Film Festival, Puigcerdà, Spania.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Zl8Y0R3I8_8&t=3s

Detalii: Animație, 1h 19min

Recomandare de vârstă: +6 ani

11:00 – Atelier Hoola Hoop, Jonglerii și Monociclu, Funny Circus

12:00 – Proiecția filmului „Jderii: Cercetașii Curajoși”, în regia: Paul Magnus Lundø

Cu: Nils Elias Olsen, Caroline Johansen, Øystein Martinsen

Sinopsis: Când Berny (11 ani) se alătură unui grup de cercetași neobișnuit numit Jderii, își propune să câștige Trofeul de Aur al Cercetașilor, pe care tatăl său decedat îl obținuse odată. Totuși, când mama sa adoptivă radicalizată, Gerdy, reușește să devină noul co-lider al Jderilor, ea anulează toate competițiile viitoare. Competiția din acest an este singura șansă a lui Berny de a câștiga trofeul, așa că trișează în probe pentru a deveni concurentul ales al Jderilor. Aceasta declanșează o rivalitate cu liderul junior al grupului, Lars (13 ani), și aprinde o luptă pentru putere între Gerdy și naivul ei co-lider, Gunnar. Acum, Gerdy conduce o lovitură de stat și este pe punctul de a pune mâna pe drepturile asupra casei cercetașilor. Dacă Berny nu își va mărturisi șarada, Jderii vor pierde totul; va sacrifica el câștigarea trofeului și va risca să își piardă noii prieteni?

Festivaluri și premii: Premiul pentru Cel Mai Bun Film la European Work in Progress Cologne 2024; Selecție oficială în cadrul Locarno Film Festival 2025, în secțiunea Locarno Kids.

Trailer: https://www.picturetree-international.com/program/the-badgers/

Detalii: Comedie, 1h 44min, subtitrat în română

Recomandare de vârstă: +6 ani

Accesul la toate proiecțiile și activitățile din cadrul KINOdiseea Tulcea este gratuit, iar organizatorii îi invită pe toți copiii, adolescenții, părinții și profesorii să se bucure de experiența cinematografiei de calitate.