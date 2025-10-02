Mihai Tudose, nemulțumit de premierul Bolojan

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat că se așteaptă ca liderii partidului să respecte mandatul stabilit în forurile interne și să aducă în discuțiile din coaliție pachetul de relansare economică, după ce Pachetul 2 de măsuri fiscale a fost finalizat. Fostul premier subliniază că nu înțelege de ce temele discutate în prezent vizează doar reducerile din administrația locală și centrală, în condițiile în care mandatul PSD este foarte clar.

Declarațiile lui Mihai Tudose vin în contextul în care, marți, liderii coaliției urmează să se reunească într-o nouă ședință pentru a încheia negocierile privind reforma administrativă. Aceasta a fost parte a Pachetului 2, însă, pe fondul tensiunilor apărute, proiectul a fost retras și se află în discuții de aproape o lună.

”Eu și colegii mei am fost într-o sală, am discutat și am votat în unanimitate ca după ce trece Pachetul 2, ăla cu multe asumări de răspundere, următorul subiect de discuție să fie relansarea economiei. Noi, la PSD, asta am votat.

Deci, dacă e să fim consecvenți, să ne respectăm votul dat, despre asta ar trebui să discutăm în acest moment sau măcar să ne strângem toți în aceeași sală și să votăm că am votat degeaba.

Nu poți să vorbești despre tăieri în continuu și nu purtăm negocieri despre decimarea veverițelor. Eu așa am amintiri cu mine, într-o sală, că asta s-a votat: să treacă Pachetul 2 de măsuri, iar apoi vom discuta doar despre pachetul de relansare economică. Cred că îl țineți minte cu toții, a ieșit și președintele Sorin Grindeanu, a prezentat măsurile la TV.

Eu mă aștept de la PSD să fie consecvent cu ceea ce a votat.