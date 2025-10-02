Parteneriatul construit metodic de PURINA®: cine recomandă hrană specifică pentru animalele de companie

Aproape 2000 de medici veterinari colaborează în toată țara cu PURINA®, unul din cei mai mari producători de hrană de pisici și câini la nivel mondial, deținut de Nestlé, formând una din cele mai extinse rețele ce colaborează pentru sănătatea și bunăstarea animalelor de companie din România. Care este legătura dintre medicii veterinari și hrana specifică animalelor de companie? Ca și la om, sănătatea companionilor noștri trece și prin stomac și depinde și de ceea ce mănâncă.

România are un inventar semnificativ de animale de companie: estimările pentru 2025 indică aproximativ 4,6 milioane de pisici și 4,1 milioane de câini, înregistrați în evidențe oficiale. De fapt, populațiile de câini și pisici sunt mult mai mari, dacă luăm în considerare animalele fără stăpân și cele din zonele montane. Procentele raportate pentru gospodării arată că aproximativ 49% din gospodării au cel puțin o pisică și circa 42% au cel puțin un câine, plasând România în fruntea țărilor UE după numărul de pisici pe gospodărie.

În România, aproape jumătate din câini sunt hrăniți cu hrană specifică, în timp ce numai 37% dintre pisici consumă același tip de hrană. Procesul de producție a hranei specifice asigură faptul că materiile prime sunt atent selecționate pentru contribuția la valoarea nutritivă și calitativă a produsului finit, iar loturile de produse sunt livrate din fabrică doar după ce îndeplinesc toate criteriile de siguranță alimentară și verificările de calitate. Creșterea semnificativă a procentului de animale hrănite astfel în ultimii ani sugerează potențialul semnificativ de creștere al categoriei, precum și eforturile de educare despre beneficiile nutriției complete și echilibrate.

”Observăm o atenție crescută pentru: produse cu ingrediente naturale, precum și formule adaptate nevoilor speciale (alergii, sensibilități, vârstă). De asemenea, transparența în privința ingredientelor, precum și grija față de mediu prin tranziția la ambalaje reciclabile devin criterii de achiziție pentru stăpâni. Consumatorii caută din ce în ce mai mult calitate și responsabilitate”, spune Ioana Mocanu, Group Brand manager Omnichannel Brands Purina Adriatice, Bulgaria și România, Nestlé.

Colaborarea cu medicii veterinari reprezintă un pilon principal al filozofiei noastre. Procesul de inovare și cercetare în Purina înglobează echipe de cercetare internă, centre de nutriție și colaborări cu medici veterinari și clinici pentru dezvoltarea unor noi produse și soluții nutriționale pentru diferite sensibilități și patologii, precum și studii de toleranță, acceptabilitate și eficiență nutrițională. În practică, acest lucru înseamnă: consultări clinice pentru formulare, studii controlate (trialuri), feedback clinic post-lansare și programe educaționale pentru medici veterinari. Aceste colaborări asigură că rețetele răspund atât nevoilor nutriționale, cât și celor medicale (ex.: diete pentru insuficiență renală, afecțiuni dermatologice sau digestive). În plus față de inovare și cercetare la nivel internațional, prin colaborarea la nivel local cu cei aproape 2000 de medici veterinari lucrăm zilnic la dezvoltarea unui ecosistem ce are în centru nevoile animalului de companie, prin promovarea prevenției și a unei nutriții de înaltă calitate ca prim pas pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă.

”La Purina, considerăm că animalele de companie sunt parte din familie. Ziua Mondială a Animalelor reprezintă o oportunitate de a celebra legătura specială dintre oameni și animalele lor, precum și de a sublinia angajamentul nostru față de bunăstarea acestora – prin nutriție de calitate, dar și prin programe sociale și educaționale, astfel încât cât mai multe familii din România să se bucure de animale de companie sănătoase și fericite”, explică Ioana Mocanu, Group Brand manager Omnichannel Brands Purina Adriatice, Bulgaria și România, Nestlé.

Dincolo de nutriția avansată, PURINA® investește și în inițiative de responsabilitate socială: susține adopțiile de animale fără stăpân, sprijină ONG-urile locale și derulează programe de educație pentru copii și familii despre cum să îngrijească responsabil animalele.

PURINA® contribuie și la dezvoltarea și consolidarea comunității iubitorilor de animale de companie din România. Programul PURINA® Better Together oferă sprijin și resurse pentru a ajuta deținătorii de animale să le ofere o nutriție adecvată și sănătoasă, să promoveze activitatea fizică și încurajează adoptarea responsabilă a animalelor.

Legătura dintre animalele de companie și oameni este unică și cunoscând beneficiile la nivel emoțional, Nestlé România a implementat în anul 2022 proiectul Pets at Work, care oferă posibilitatea angajaților să își poată aduce cățeii cu ei la birou. PURINA® încurajează orice companie care își dorește să adopte acest program și poate pune la dispoziție regulile inițiativei (detalii).

Portofoliul PURINA® este variat și asigură hrana optimă pentru câini și pisici cu mărci precum PRO PLAN®, PRO PLAN® Veterinary Diets, Cat & Dog CHOW®, Gourmet®, Felix®, ONE®, Friskies® și Darling®. De peste 125 de ani PURINA® își folosește expertiza pentru a oferi produse adaptate nevoilor nutriționale specifice în funcție de talie, vârstă sau alte particularități medicale. Gama PRO PLAN® Veterinary Diets (detalii) ajută la gestionarea afecțiunilor medicale, valorificând puterea științei și a celor mai recente cercetări în domeniul nutriției pentru a oferi formule inovatoare, cum este și produsul adresat afecțiunilor neurologice la câine, unic în România.

Despre PURINA®

PURINA® a fost fondată în anul 1894 de către William H. Danforth și era inițial cunoscută drept Compania Robinson-Danforth. Pasionat și vizionar, Danforth și-a dorit să găsească o soluție prin care să îmbine deopotrivă puritatea hranei pentru animale, cu accesibilitatea în folosirea ei. Astfel s-a născut ”PURINA®”, nume care își trage originile din sloganul de atunci al companiei: ”Unde puritatea este mai presus de orice” (”Where purity is paramount”). PURINA® a fost pionier în studiile de nutriție. După 30 de ani de la apariție, PURINA® a deschis primul centru de îngrijire al animalelor de companie. Acesta a fost momentul în care au început cercetările de nutriție pentru perfecționarea produselor. După doi ani de studii, apare pe piață prima hrană completă pentru câini și pisici. Pasiunea pentru animale a pus PURINA® în top în momentul în care a apărut prima mâncare pentru câini cu bulete, a cărui formă distinctă este obținută prin presare. În 1958 a apărut prima hrană uscată pentru pisici: Friskies. Câțiva ani mai târziu, PURINA® lansează prima gamă de hrană semi-umedă pentru pisici: Tendler Vittles. Entuziasmul realizărilor inițiale a crescut în 1973 când a fost lansată prima hrană umedă pentru câini (ambalată în conservă, cu conținut pentru o singură servire). Cea dintâi în inovații, PURINA® a scos pe rând, în anii care au urmat, sortimente care conțin carne nedeshidratată în bulete de hrană (PRO PLAN®), prima rețetă care utilizează proteina hidrolizată sau prima hrană pentru pui de câine care conține anticorpi naturali (PRO PLAN® Puppy cu OPTISTART®). Toate aceste realizări au contribuit în poziționarea PURINA® ca unul dintre cei mai importanți producători recunoscuți pentru nivelul de inovație pe care îl aduce în domeniul hranei pentru animale.

Despre Nestlé

Grupul Nestlé este prezent în România din 1995, printre brandurile din portofoliul său numărându-se NESCAFÉ, Nespresso, Nesquik, Chocapic, KitKat, Lion, JOE, After Eight, Maggi, Purina sau NAN. În România, Nestlé s-a implicat și în inițiative ecologice și de responsabilitate socială. În ultimii 4 ani compania a plantat 110.000 de copaci, care vor contribui la atingerea obiectivului de net zero emisii de carbon până în 2050.

Nestlé for Healthier Kids

Programul „Nestlé for Healthier Kids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care susțin părinții și tutorii să crească copii mai sănătoși, de la activități de cercetare și formulare a produselor până la servicii de educație și nutriție inovatoare pentru un stil de viață sănătos. în România, aceste eforturi se regăsesc sub umbrela programului „Și eu trăiesc sănătos – SETS”, inițiat de Fundația PRAIS.

Nestlé needs YOUth

Ambiția Nestlé în ceea ce privește inițiativa globală de tineret „Nestlé needs YOUth” este să ajute 10 milioane de tineri din întreaga lume să aibă acces la oportunități de carieră până în anul 2030. Această inițiativă globală combină și coordonează toate activitățile care susțin tinerii din întreaga lume, inclusiv eforturile Alliance for YOUth.

Nestlé for a Waste Free World

Nestlé dorește ca produsele sale să nu fie doar mai gustoase și mai sănătoase, ci și mai bune pentru mediu. Ambiția Nestlé pentru anul 2030 este impact zero asupra mediului, apa fiind una dintre ariile prioritare.