PENNY susține cultura românească: Partener Silver la inaugurarea Teatrului Grivița 53

PENNY își reafirmă implicarea în viața culturală a României și susține deschiderea oficială a Grivița 53, primului teatru construit de la zero printr-o inițiativă privată. Această colaborare reprezintă un nou pas al companiei în direcția susținerii proiectelor care inspiră și consolidează comunități.

Clădirea care găzduiește Teatrul Grivița 53 – supranumit „teatrul-miracol” – a fost inaugurată pe 18 septembrie, după etapa de construcție care a durat nouă ani. Inițiativa fondatorilor Chris Simion-Mercurian și Tiberiu Mercurian a fost posibilă datorită implicării unei comunități impresionante de sponsori și parteneri, printre care PENNY, în calitate de Partener Silver.

„Ne bucurăm să fim parte din povestea Teatrului Grivița 53, un proiect unic în România, care demonstrează că visurile devin realitate atunci când oamenii cred în ele. Susținerea culturii este pentru noi o investiție în viitor, iar acest parteneriat confirmă angajamentul PENNY de a sprijini inițiative care aduc oamenii împreună și creează valoare durabilă.”, a declarat Daniel Gross, CEO PENNY | REWE România.

„În spatele unei companii sunt oameni care și-au asumat demersul nostru personal și au decis să lase în urma lor o moștenire culturală istorică care va rămâne și când noi nu vom mai fi. PENNY este o companie cu astfel de oameni și alături de ei am arătat că a schimba un vis în realitate ține de alegere și că a face bine este o acțiune, nu un gând. Am construit spațiul fizic împreună. Continuăm să construim și spațiul cultural.”, a menționat Chris Simion-Mercurian, regizoare, scriitoare și fondatoarea Teatrului Grivița 53.

„Susținerea mediului de afaceri a fost esențială în parcursul proiectului nostru, iar sprijinul acordat de PENNY a venit într-un moment extrem de important pentru noi. Sunt foarte bucuros că un jucător atât de important în retailul românesc a decis să se alăture inițiativei noastre și am convingerea că este doar începutul unui parteneriat de durată.”, a adăugat Tiberiu Mercurian, specialist în marketing și fondator al Teatrului Grivița 53.

Până la 5 octombrie, clădirea poate fi vizitată în cadrul unor tururi ghidate de 45 de minute, oferind publicului ocazia de a descoperi spațiile teatrului și povestea celor nouă ani de construcție. Înscrierile se pot realiza pe site-ul www.undercloudfest.ro.

Lansarea oficială a stagiunii teatrale va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie și va cuprinde dramatizări, adaptări și piese scrise special pentru Teatrul Grivița 53. Spectatorii vor avea acces la reprezentații de teatru modern, de teatru-dans, teatru-acrobatic, teatru experimental și forme de expresie artistică care vor revigora peisajul cultural din România. Teatrul Grivița 53 va avea și o componentă de învățare, prin ateliere, workshop-uri, conferințe și evenimente dedicate participanților de toate vârstele.

Povestea Teatrului Grivița 53 a început în 2016 și după nouă ani este pregătit să își întâmpine artiștii și spectatorii.

Despre PENNY

PENNY este conceptul de succes al grupului german REWE și unul dintre cei mai activi retaileri din România, cu primul magazin deschis pe piața locală în anul 2005. Întreaga rețea este deservită de patru centre logistice situate în localitățile Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău și Filiași. În prezent, rețeaua PENNY în România este alcătuită din 427 magazine la nivel național și o echipă dedicată formată din peste 7.500 de angajați.

PENNY se află printre organizațiile de top care au primit titulatura de Angajator de Top (Top Employer) 2025 în România. Certificarea de Angajator de Top reflectă grija și angajamentul pentru echipă și performanțele în practicile de resurse umane.

Pentru mai multe detalii despre companie, accesati website-ul oficial https://www.penny.ro/.