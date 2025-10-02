Rezervele valutare ale BNR, în cădere liberă!

Rezervele valutare ale BNR scad cu peste 170 milioane de euro. În octombrie, vine și factura datoriei publice: 2,5 miliarde de euro. În fiecare zi, moneda europeană creşte la cursul BNR.

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru joi, 2 octombrie 2025: moneda europeană continuă să crească. În schimb, gramul de aurul a scăzut ușor.

Moneda europeană continuă să crească, fiind cotată de BNR la 5,0837 lei. Lira sterlină a urcat, de asemenea, la 5,8393 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au depreciat până la 4,3258 lei, respectiv 5,4354 lei.

Gramul de aur a coborât cu puțin peste 2 lei, fiind evaluat la 539,2475 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9381 lei.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

”La 30 septembrie 2025, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 65,015 miliarde euro, faţă de 65,188 miliarde euro la 31 august 2025. În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni: Intrări de 1,619 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor; alimentarea contului Comisiei Europene şi altele; Ieşiri de 1,792 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR; plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele”, anunţă banca centrală.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 septembrie 2025 au fost de 75,786 miliarde euro, faţă de 74,915 miliarde euro la 31 august 2025.

Plăţile scadente în luna octombrie 2025 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 2,450 miliarde euro.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

Intrări de 1.619 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor; alimentarea contului Comisiei Europene și altele;

Ieşiri de 1.792 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută și altele.

Ieşiri de 1.792 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută și altele. Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 10,77 mld. euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 septembrie 2025 au fost de 75,78 mld euro, faţă de 74,91 miliarde euro la 31 august 2025.

Plăţile scadente în luna octombrie 2025 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 2.450 milioane euro, a mai transmis Banca Națională.

Există și țări care nu țin aur în rezervele internaționale.