Suprizele pregătite de Becali pentru partida cu Young Boys Berna

FCSB – Young Boys are loc joi, de la 19:45, pe Arena Națională. Campioana României are 3 puncte în grupa unică de Europa League, după 1-0 cu Go Ahead Eagles în prima etapă.

Pentru jocul cu Young Boys Berna, patronul-antrenor Gigi Becali a spus că va fi meciul în care Dennis Alibec și Octavian Popescu vor evolua din primul minut. Campioana a înregistrat al doilea succes din acest sezon, dar se află la mare distanță de play-off, astfel că Gigi Becali (67 de ani) a fost întrebat dacă va sacrifica Europa pentru Superligă.

Finanțatorul a precizat că nu se pune problema unei astfel de strategii și a explicat, spre exemplu, de ce l-a transferat pe Denis Alibec (34 de ani). „De ce nu vreau să spun așa? (n.r. că sacrifică Europa League pentru campionat). Pentru că, de exemplu, la mijloc nu mai avem alți doi închizători. Deci sunt obligat să joc cu ei (n.r. Alhassan și Edjouma, în condițiile în care Șut și Lixandru sunt indisponibili). Apoi, atacant, Alibec. De ce l-am luat? Nu e varianta a doua. A fost luat ca să avem variante, ca să jucăm o echipă în Europa, una în campionat. Apoi, Alibec are experiență, a calificat echipe prin Europa, cu Astra. Apoi, stânga, dreapta, David Miculescu-Cisotti, sunt fotbaliști. Și rămâne doar numărul 10, care e posibil să fie Octavian Popescu, pentru că ai nevoie de Olaru în meciul cu Craiova. Va juca și el o repriză, dar cred că va juca George Popescu. Mai este și Politic, mai este și Thiam, sunt soluții. Vreau să câștig meciul! (n.r. cu Young Boys). O să intre și Tănase, și Thiam, și Bîrligea și Olaru, toți patru”, a spus Gigi Becali, la una dintre multiplele sale ieșiri la televizor.