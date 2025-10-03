Guvernul Bolojan vrea să desființeze 14.048 de posturi din educație

Guvernul Ilie Bolojan vrea să desființeze 14.048 de posturi din învățământul preuniversitar de stat, după ce un HG publicat pe website-ul Ministerului Educației arată clar cum se reduce numărul de posturi din învățământul preuniversitar de la 307.900 la 293.852.

Ministerul Educației a pus în dezbatere un proiect de Hotărâre de Guvern, prin care numărul oficial total de posturi din învățământul preuniversitar de stat de la 307.900 la 293.852, cu 14.048. Proiectul vine după ce Legea Bolojan (Legea 141/2025) a impus o serie de măsuri contabile în Educație, potrivit Edupedu.

Documentul ce a fost publicat pe site-ul ministerului modifică anexa nr. 4 din HG 731/2024 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării și este însoțit de o notă de fundamentare ce confirmă legătura directă cu măsurile impuse prin Legea 141/2025.

În actualul HG ce vine în urma Legii Bolojan scrie că: „Numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special, centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, este de 307.900 de posturi”.

În proiectul publicat de MEC scrie că „Numărul total de posturi din învăţământul preuniversitar de stat, inclusiv învăţământul special, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională / Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, este de 293.852 de posturi”.

Practic, diferența dintre cele două proiecte este de 14.048 de posturi, ce vor fi desființate ca impact al Legii Bolojan.

În document, Ministerul Educației recunoaște în mod deschis că „Implementarea măsurilor adoptate prin Legea nr. 141/2025 (Legea Bolojan) privind unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, au influențat implicit numărul de posturi din învățământul preuniversitar de stat ocupate cu personal în anul școlar 2025-2026.”

Acest lucru în ciuda faptului că ministrul Daniel David a prezentat în mai multe rânduri măsurile drept unele fără impact asupra posturilor. Impactul ar fi fost numai asupra orelor de la plata cu ora, acelea nefiind contabilizate în posturi.