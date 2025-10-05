Eurodeputatul Maria Grapini, mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Educației: “Educația este principala cărămidă pentru construcția unei societăți civilizate, pragmatice și eficiente!”

Europarlamentarul Maria Grapini a transmis, cu ocazia Zilei Mondiale a Educației, un emoționant mesaj.

„Speranța pentru o lume mai bună stă în Educație! Oamenii care și-au ales profesia de dascăl trebuie să aibă vocație și să se dedice total profesiei. Pe cât de grea este această profesie, pe atât este de frumoasă!

Am spus dintotdeauna că Educația este pilonul unei societăți sănătoase și dezvoltate. Fără educație, nu poți avea competențe în nimic, nu poți avea respect față de valori și nu poți crea plus valoare!

Școala de la noi are, încă, capacitatea de a oferi acestei țări oameni de valoare. Și acest lucru este posibil datorită strădaniei comune a educatorilor, învățătorilor și profesorilor. Educatorii, învățătorii și profesorii sunt cei care pot să crească nivelul de cunoaștere al generațiilor care vin din urmă și se cuvine să le mulțumesc.

Dorința de cunoaștere, curajul și inocența copiilor, grefate pe dăruirea și experiența profesorilor, pe dragostea și susținerea familiei și comunității, toate conduc la reconfigurarea actului educațional, la succesul individual și colectiv, reflectând din plin impactul pozitiv pe care îl putem avea cu toții asupra educației.

M-am luptat, în plenul PE, pentru reglementarea conținutului din online, pentru a proteja copiii și pentru a reduce actele de violență și deviațiile comportamentale la copii. Nu trebuie să mai apară conținut cu violență, nu trebuie să mai apară îndemnuri la consumul de droguri. Alarmant este și faptul că a crescut nu numai numărul actelor de violență între elevi, dar și între elevi și profesori.

Să nu uităm niciodată că Educația este principala cărămidă pentru construcția unei societăți civilizate, pragmatice și eficiente. De modul cum înțelegem să facem educație depinde viitorul fiecăruia dintre noi, al țării și al generațiilor care urmează.

De Ziua Educației, doresc să adresez un călduros „La mulți ani!” tuturor cadrelor didactice care se dedică profesiei și se luptă să-și facă datoria – în multe situații, în condiții improprii, tuturor celor care au înțeles noblețea și importanța educației și și-au dedicat viața acestei profesii nobile!”, a spus eurodeputatul Maria Grapini.

În conformitate cu Recomandarea UNESCO cu privire la Statutul Profesorilor, încă din 1994, ziua de 5 octombrie a fost declarată Zi Mondială a Educaţiei, simbol semnificativ al conştientizării, înţelegerii şi aprecierii faţă de contribuţia pe care profesorii o au pentru educaţie şi dezvoltare şi, în egală măsură, prilej pentru a atrage atenţia asupra rolului profesorilor în cadrul societăţii.

În contextul începerii anului școlar și universitar în condiții tensionate, generate de nemulțumirile educatorilor, învățătorilor, profesorilor și cadrelor didactice universitare față de reducerea cheltuielilor bugetare în domeniul educației, europarlamentarul Maria Grapini a cerut Guvernului să găsească, cât mai rapid, soluții pentru a dezamorsa criza din educație, criză care aduce efecte negative grave asupra sistemului educațional.