Avanpremierele Toamnei – cele mai noi filme românești se văd la Cinema Muzeul Țăranului

După un parcurs impresionant prin festivaluri internaționale, unde au fost distinse cu premii și ovaționate îndelung, cele mai noi producții românești vor putea fi văzute la Les Films de Cannes à Bucarest, înainte de lansarea oficială în cinematografe. Reunite în secțiunea Avanpremierele Toamnei — singura competițională din festival — aceste filme intră în cursa pentru Premiul Publicului, oferit prin amabilitatea Dacin Sara.

Noul film al lui Radu Jude, Dracula, este o reinterpretare experimentală și satirică a mitului vampirului. Filmul urmărește povestea unui regizor care încearcă să monteze un spectacol despre Dracula, dar proiectul său se transformă într-o reflecție asupra istoriei, propagandei și identității naționale. Filmul combină stiluri variate, de la grotesc la avangardă, și include animații generate cu inteligență artificială, scene explicite și secvențe cu impact vizual puternic. Radu Jude spunea că a încercat să ofere “de toate pentru toţi”: film comercial și eseu, film cu vampiri și comedie, film politic și satiră, film erotic și film de acţiune.

Sorella di Clausura, în regia Ivanei Mladenovič, spune povestea Stelei, o femeie educată care locuiește în mediul rural și care visează să-l întâlnească pe Boban, un celebru muzician sârb. Când primește promisiunea unei întâlniri, se mută la București, dar sfârșește lucrând ca slujnică. Întâlnirea cu idolul ei se dovedește a fi o dezamăgire. Filmul combină realitatea cu ficțiunea, ironizează melodrama romantică și portretizează viața din comunitățile de la marginea societății și iluzia succesului. Katia Pascariu a primit Premiul criticilor independenți pentru cea mai bună actriță la Locarno, iar regizoarea Ivana Mladenovič Premiul pentru cel mai bun regizor la Festivalul de la Sarajevo.

În Nu mă lăsa să mor, regizat de Andrei Epure, Maria este marcată de moartea misterioasă a vecinei ei, despre care circulă zvonuri că ar fi “vorbit cu copacii”. Pe măsură ce timpul trece, Maria se implică în viața lăsată în urmă: adoptă câinii Isabelei, îl cunoaște pe fiul ei și are o întâlnire neașteptată cu un tăietor de lemne care se teme să adoarmă. Filmul oscilează între doliu și revelație, explorând singurătatea, amintirile și modalitățile prin care cineva lasă urme, chiar și prin absență. Nu mă lăsa să mor a avut premiera anul acesta la Festivalul de Film de la Locarno.

Interior Zero, semnat de Eugen Jebeleanu, este o ecranizare a romanului omonim al Laviniei Braniște. Cristina, o secretară în jur de 35 de ani, locuiește într-un București apăsător și încearcă să înțeleagă ce înseamnă să fie adultul funcțional pe care societatea îl pretinde, în timp ce se străduiește să fie un copil bun pentru mama care a crescut-o singură. Cristina este și personajul principal al unui roman pe care un regizor îl transformă în film. În povestea ei încep să se instaleze actorii, dar viața fiecăruia și circumstanțele sociale încep să se suprapună peste ficțiunea care le-a fost oferită. Filmul a avut premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Vilnius și a fost selectat în categoria Smart7, un program dedicat regizorilor emergenți din șapte țări europene.

Still Nia, regizat de Paula Oneț, o aduce în prim plan pe Ștefania, care, după 15 ani de amnezie cauzată de o greșeală medicală în copilărie, încearcă să-și regăsească identitatea la 33 de ani, să se reconecteze cu

corpul său înstrăinat și cu copilul ei interior. Dansul devine un nou limbaj în drumul vindecării rănilor și al relației cu mama. În cadrul One World Romania, Still Nia a fost prezentat în secțiunea de work-in-progress și a fost selectat inclusiv la Sarajevo Film Festival în 2024.

Comatogen, semnat de Igor Cobileanski, este o poveste în care Alina, o asistentă medicală interpetată de Daniela Nane, ajunge într-o situație disperată: trebuie să obțină rapid bani pentru a plăti o datorie a fiului său, altfel acesta riscă închisoarea. Pusă în această situație, femeia se confruntă cu o dilemă etică neașteptată. Filmul explorează deciziile dificile și impactul acestora asupra vieților celor implicați. Comatogen a fost prezentat în cadrul secțiunii Zilele Filmului Românesc la Festivalul Internațional de Film Transilvania în 2025.

Și anul acesta, selecția de filme românești în avanpremieră este completată de două calupuri de scurtmetraje românești, aflate în afara competiției, câteva titluri fiind prezentate la Cannes, în secțiunile Semaine de la Critique și Cinefondation. Publicul festivalier va putea viziona Mama! regizat de Teodor Ioniță, care a fost în selecția oficială a Festivalului Premiers Plans, Un cuplu triasic, de Iulia Turicianu, prezent la Festivalul Internațional de Film de Animație de la Annecy și la Shanghai International Film Festival, Marinică, băiatul meu de Mihnea Toma, proiectat la Festivalul DocLisboa, Alișveriș de Vasile Tondincă, proiectat la Cannes în secțiunea Semaine de la Critique, Our Sea, de Alle Dicu și We Lived Slowly in Time of Peace, regizat de Kristina Jacot. O altă serie de scurtmetraje cuprinde Eurogenesis, proiectat și el la Cannes la Semaine de la Critique și câștigator la BIEFF al Premiului pentru cel mai bun film din compețiția națională, Weaving Anni Albers de Alessandro del Vigna, Fursecuri și lapte, regizat de Andrei Tache Codreanu, prezentat la secțiunea Cinefondacion de la Cannes, Kobza, de Laura Pop, Pensule și ambalaje de Adrian Latu și Du-mă la apă, regizat de Teona Galgoțiu. La finalul fiecărei serii de scurtmetraje, publicul se va întâlni cu echipele filmelor pentru discuții.

În acest an, Avanpremierele Toamnei marcheză un eveniment special, gândit în jurul proiecției mediumetrajului Index în regia lui Radu Muntean. Într-o pădure neliniștitor de frumoasă, un ornitolog (Adrian Văncică) descoperă, printr-o cameră de supraveghere cu infraroșu, o creatură sălbatică (Alexandru Bumbariuc). Scris și regizat de Radu Muntean și proiectat în premieră mondială în august la Festivalul Internațional de Film de la Locarno, Index are un umor neobișnuit, la frontiera între realism și o expresivitate cinematografică novatoare, prin povestea în sine, tehnicile de filmare și colorizare și, mai ales, prin capacitatea de a surprinde. Radu Muntean va fi prezent alături de echipa filmului la o discuție amplă cu publicul, moderată de Roxana Călinescu și Andrei Tănăsescu, în cadrul “Let’s talk about… film”, un eveniment în parteneriat cu Institutul Cultural Român.

Avanpremierele Toamnei este o secțiune susținută de Groupama Asigurări. Secțiunea este curatoriată de Andrei Tănăsescu, care va modera și Q&A-urile de la finalul proiecțiilor.

Dracula și Nu mă lăsa să mor sunt distribuite de Independența Film.

Festivalul Les Films de Cannes à Bucarest este un eveniment fondat în 2010 de către Cristian Mungiu cu sprijinul delegatului general al Festivalului de Film de la Cannes, Thierry Frémaux, și este organizat de către Asociația Cinemascop și Voodoo Films.