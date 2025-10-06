Bucureștenii primesc căldură începând de astăzi!

Vești bune pentru bucureșteni. Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) anunţă, luni, că procesul de furnizare a căldurii începe conform graficului, dar, având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare şi faptul că există încă asociaţii de proprietari/locatari care nu au deschis circuitul de încălzire, furnizarea agentului termic se va resimţi gradual. Anunțul vine fix în ziua în care meteorologii au emis noi alerte cod rosu și portocaliu de ploi abundente, dar și un cod galben de ninsori, valabil pentru aproape jumătate din țară.

Pentru a asigura o distribuție optimă a căldurii în întreaga rețea, CMTEB a demarat, imediat după îndeplinirea condițiilor legale de furnizare a încălzirii pentru sezonul de iarnă, o serie de măsuri, printre care:

– Pornirea graduală a surselor de furnizare a agentului termic; – Solicitarea măririi debitului și a sarcinii termice pentru cele două centrale ELCEN aflate în funcțiune; – Solicitarea către toți producătorii de energie termică de a porni centralele de producere a energiei termice începând cu data de 06 octombrie 2025. Pentru a optimiza distribuția căldurii în sistem, vor fi efectuate manevre de echilibrare hidraulică. În cadrul procesului de echilibrare hidraulică și de creștere graduală a parametrilor de furnizare și până la finalizarea tuturor lucrărilor deschise in cadrul mai multor șantiere, pot apărea temporar disfuncționalități în următoarele zone:

Sector 1 – Piața Gării, Cuza, Piața Victoriei, Zona Aviației; Sector 2 – Doamna Ghica, Vulcanei, Lacul Tei, Oteșani, Mașina de Pâine; Sector 3 – Mircea Vodă, Moșilor, Călărași, Labirint; Sector 4 – Luică, Reșița, Giurgiului; Sector 5 – Dumbrava Nouă, Calea Rahovei, Alexandria; Sector 6 – Constructorilor, Splaiul Independenței, Calea Giulești.

„Echipele CMTEB monitorizează permanent situația și intervin pentru remedierea rapidă a eventualelor dezechilibre în distribuția agentului termic și pot acorda asistență asociațiilor de proprietari/locatari care doresc să deschidă circuitul de încălzire pentru a beneficia de confort termic”, mai transmit reprezentanții companiei.