Bucureștenii primesc căldură începând de astăzi!
Vești bune pentru bucureșteni. Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) anunţă, luni, că procesul de furnizare a căldurii începe conform graficului, dar, având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare şi faptul că există încă asociaţii de proprietari/locatari care nu au deschis circuitul de încălzire, furnizarea agentului termic se va resimţi gradual. Anunțul vine fix în ziua în care meteorologii au emis noi alerte cod rosu și portocaliu de ploi abundente, dar și un cod galben de ninsori, valabil pentru aproape jumătate din țară.