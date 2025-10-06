Crescut printre cai, vrea să scrie istorie pentru „Lupi”

Rugbystul Mariano Radu se trage dintr-un neam de potcovari și vrea să devină medic veterinar atunci când va încheia socotelile cu sportul de perfomanță.

Selecționata „Lupilor”, Romanian Wolves, a început pregătirea pentru confruntările din actuala ediție a Rugby Europe Super Cup. Printre cei convocați se numără și Mariano Radu, un jucător cu o pasiune aparte pentru cai, transmisă din generație în generație.

Mariano Radu are 20 de ani și își trăiește viața între două lumi aparent diferite: terenul de rugby, cu placaje, grămezi și meciuri internaționale, și grajdul de acasă, unde caii îl nechează de fiecare dată când se întoarce. Crescut într-o familie de potcovari, el spune că asta i-a modelat felul de a fi.

„Din bunici în bunici, toată familia mea a fost de potcovari. Am furat meseria asta de la tata și, de câte ori mă duc acasă, încerc să intru pe la ei, să-i curăț, să-i îngrijesc. E ceva ce face parte din mine. E mai greu sportul. Cred eu, e mai greu decât să strângi baloți sau să dai fân la cal” – Mariano Radu, rugbyst Romanian Wolves.

La fel de natural, adaugă și visul lui din copilărie: să devină medic veterinar. Dacă rugby-ul este prezentul lui, caii rămân trecutul și, poate, viitorul.

„Primul meu vis a fost să fiu medic veterinar. Îmi doresc ca la final de carieră să mă întorc la animale. Să ajut, în special cai, dar și alte animale. Cred că asta mi-ar împlini sufletul” – Mariano Radu, rugbyst Romanian Wolves.

În copilărie, a făcut și sărituri peste obstacole

De altfel, când era copil, a cochetat cu echitația. La 10–11 ani chiar a făcut sărituri peste obstacole, dar rugby-ul l-a cucerit definitiv.

„Am avut o perioadă în care am făcut echitație și am și sărit, dar după ce m-am apucat de rugby, m-am dezvoltat deodată și nu am mai putut continua. Am fost prea greu pentru cai. Dar mi-a plăcut mult, a fost o etapă frumoasă” – Mariano Radu, rugbyst Romanian Wolves.

Tot de la cai a învățat lecții importate, pe care le aplică și pe teren.

„Caii sunt zvelți, mândri, cu pieptul sus. Eu încerc să fiu ca ei. Uneori îmi iese, alteori nu. Să știți că nu cred că o căzătură de pe cal e mai dureroasă decât un placaj. Am căzut și de pe cal, mi-am luat și placaje urâte. Dar important e să te ridici. Imediat. Te-ai ridicat și continui mai departe. Ori te sui în șa, ori continui să cari baloane” – Mariano Radu, rugbyst Romanian Wolves.

Convocarea la Lupii României a fost un moment mult așteptat. Știe că va avea emoții, pentru că de fiecare dată sunt atunci când își reprezintă țara în competițiile internaționale.

„E o onoare convocarea și am așteptat de mult această echipă, să încep să joc la ea. Cred că de câte ori îmbraci tricolorul, chit că este la Lupi, chit că este la echipa națională mare, trebuie să ai emoții. E normal, așa a fost și când jucam la Under 20” – Mariano Radu, rugbyst Romanian Wolves.

Primul meci al Lupilor în Rugby Europe Super Cup va avea loc la 11 octombrie, pe „Arcul de Triumf”, contra olandezilor de la Delta (ora 15.00). Mariano știe că echipa e tânără, lipsită de experiență, dar plină de dorință.

„Acum nu avem cea mai mare experiență. Suntem o echipă tânără, dar care ne dorim. Să sperăm că vom învinge” – Mariano Radu, rugbyst Romanian Wolves.

S-a născut în Portugalia, unde a căpătat și porecla „Nanu”

Întreaga lume a rugby-ului, dar și rudele, îl știu de „Nanu”. Porecla vine din primii ani de viață. S-a născut în Portugalia, la Lisabona, și a stat acolo până la trei ani. „Aveam o vecină și mă uitam la desene, îmi tot ‘Nenúco, Nenúco’. Așa mi-a rămas, Nanu. Și părinții, și prietenii, și antrenorii îmi spun așa” – Mariano Radu, rugbyst Romanian Wolves.

Ca un semn care leagă totul: țara unde s-a născut, tradiția familiei, pasiunea lui. Cuvântul pe care și-l amintește din Portugalia este „caval” – cal. Acum trăiește în București și s-a acomodat destul de bine.

„Este mult mai aglomerat ca în Constanța, mai ales ca în Mihail Kogălniceanu, dar eu zic că Bucureștiul este un oraș frumos” – Mariano Radu, rugbyst Romanian Wolves.

Dincolo de rugby și cai, Mariano are un spirit curios, gata de provocări. Dacă ar trebui să aleagă între „Insula Iubirii” și „Asia Express”, răspunsul vine imediat: ar alege aventura.

„Cu siguranță aș alege Asia Express. Mi se pare o provocare. M-aș duce să vizitez lumea, să merg, să văd tradiții. E o provocare. Eu zic că provocările trebuie acceptate și consider că aș putea să fac față” – Mariano Radu, rugbyst Romanian Wolves.

Când era mic, desenele animate cu Aladin erau preferatele lui. Acum, ar vrea să aibă altă super-putere: să citească mințile oamenilor.

„Mi-ar fi plăcut să zbor cu covorul lui Aladin. Acum, însă. Aș vrea să citesc mințile persoanelor. Să văd următoarea mișcare la rugby și în viață” – Mariano Radu, rugbyst Romanian Wolves.

Programul Romanian Wolves în Rugby Europe Super Cup

11 octombrie, ora 15:00 Romanian Wolves – Delta

18 octombrie, ora 16:30 Romania Wolves – Bohemia Warriors

24 octombrie, ora 20:00: Castilla y Leon Iberians – Romanian Wolves

6 decembrie, ora 18:00: Romanian Wolves – Lusitanos

13 decembrie, ora 20:30: Brussels Devils – Romanian Wolves

Toate meciurile echipei noastre de acasă vor avea loc pe stadionul „Arcul de Triumf”. Primele patru clasate se vor califica în semifinalele care se vor disputa în luna ianuarie 2026. Acest format va fi menținut timp de două sezoane.