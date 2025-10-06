Diana Șoșoacă, urmărită penal. Europarlamentarul SOS, acuzată că a săvârșit 11 infracțiuni!

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus punerea în mișcare a urmăririi penale față de europarlamentarul Diana Șoșoacă. Aceasta este acuzată că a săvârșit 11 infracțiuni.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus punerea în mișcare a urmăririi penale față de Diana Șoșoacă, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal.

Menționăm că procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale.

Cum se ridică imunitatea unui europarlametar

Imunitatea unui europarlamentar nu se ridică automat, ci este supusă unei proceduri în urma căreia Executivul decide dacă aprobă sau nu cererea de ridicare a acesteia. Autoritățile naționale (naționale judiciare sau poliția) pot solicita ridicarea imunității, iar apoi, după o procedură internă, plenul Parlamentului European ia o decizie finală.

Pașii principali: