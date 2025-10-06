Mihai Fifor pune tunurile pe premierul Bolojan

După primele 100 de zile de guvernare, Mihai Fifor (PSD) critică dur executivul Bolojan, acuzându-l că a adus doar „austeritate pe pâine”, fără nicio reformă reală a statului. „Nimeni nu ştie ce vor mai naşte orgoliul şi încăpăţânarea nemăsurate ale premierului”, afirmă el.

„O sută de zile – o perioadă suficient de lungă pentru ca fiecare român să înţeleagă ce înseamnă, de fapt, aşa-zisa reformă a statului: austeritate pe pâine”, Mihai Fifor într-o postare publică prin care critică bilanţul guvernului Bolojan.

Potrivit acestuia, „reforma” invocată de premier există doar în discursuri şi în retorica despre „greaua moştenire”, în timp ce românii se confruntă cu taxe mai mari, venituri reduse şi ameninţări constante cu disponibilizări.

Social-democratul susţine că, după 100 de zile de guvernare, „economia este frânată, inflaţia rămâne cu două cifre, deficitul bugetar nu s-a redus, iar populaţia este împovărată şi lipsită de încredere, cu iarna bătând la uşă”.

Criticile vizează în special pachetul de măsuri prin care Guvernul intenţionează să disponibilizeze 13.000 de angajaţi din sistemul public, pentru o economie estimată la doar 1,15 miliarde de lei — „adică 0,06% din PIB”, în timp ce „evaziunea fiscală de peste 160 de miliarde rămâne neatinsă”.

„Nu e reformă a administraţiei, e doar un nou capitol din ciclul cu barda după bugetari, care nu produce decât haos”, afirmă Mihai Fifor, adăugând că adevărata reformă ar trebui să fie făcută „cu respect pentru oameni” şi prin decizii asumate la nivel local, de către primari şi preşedinţi de consilii judeţene.

În opinia acestuia, „adevărata urgenţă, în mod bizar invizibilă pentru premier, rămâne lupta cu marea evaziune şi stimularea economiei reale”. El avertizează că, fără măsuri pentru investiţii, producţie şi sprijinirea mediului de afaceri, România riscă să intre într-o spirală a austerităţii şi a sărăciei.