Premierul Bolojan vrea „salarizare parțială” pentru magistrații care și-au suspendat, parțial, activitatea!

Premierul Ilie Bolojan consideră că magistrații care și-au suspendat parțial activitatea ar trebui să primească și o salarizare parțială.

El a mai atras atenția că oamenii depind de sentințele date în justiție și că ei trebuie respectați printr-un serviciu public decent.

În același timp, șeful executivului i-a cerut ministrului justiției să inițieze un dialog cu cei nemulțumiți.

„Personal, nu am ce să fac în această chestiune, dar consider că Ministerul Justiției poate să inițieze un dialog cu magistrații și cu CSM-ul, pentru că, dacă activitatea este suspendată parțial, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată parțial.

Altfel, nu cred că este în regulă și nu cred că este un gest de respect față de cetățenii români, dintre care unii depind de o sentință sau de alta și au nevoie de un serviciu public.

Așa cum toate celelalte instituții trebuie să asigure un serviciu public decent, tot din respect pentru cetățeni.”

Reamintim că magistrații din numeroase instanțe din țară sunt într-un fel de grevă nedeclarată (pentru că ar fi ilegal) și analizează doar cazurile considerate urgente, în semn de protest față de modificările propuse de guvern privind pensiile de serviciu din sistem.

Modificările vizează prelungirea vârstei de pensionare și limitarea cuantumului pensiilor, măsuri considerate de magistrați ca fiind neconstituționale.

CCR va trebui să judece, în octombrie 2025, proiectul de lege prin care se reduc pensiile speciale ale magistraților. Potrivit aceluiași proiect, Guvernul Bolojan propune diminuarea acestora cu 25%.

În acest mmoment, pensiile speciale sunt, în medie, de 25.000 de lei net, iar, după tăiere, ar putea ajunge la suma de 18.000 de lei net, arată newsweek.ro.

În acest moment, la CCR sunt 9 judecători. Dintre aceștia, patru încasează pensii speciale, toate peste 30.000 de lei net. Președintele Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a depus cerere de pensionare. Al șaselea judecător care ia pensie specială este Csaba Aszatalos.

CCR a publicat noua grilă de salarii, în vigoare de la data de 30 septembrie.