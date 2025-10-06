Şefa meteorologilor ANM, Elena Mateescu, anunţă inversiune termică în perioada imediat următoare!

România va avea un început de săptămână cu vreme rece, neobișnuită pentru această perioadă, iar ploile se întorc de miercuri. Nu scăpăm de vânt și ploi, iar în Oltenia și Moldova, vântul va sufla cu putere. ANM a anunțat duminică ninsori viscolite pe crestele înalte, în timp ce, la nivelul întregii țări, temperaturile nu vor trece de 18 grade. De la mijlocul săptămânii viitoare, vremea începe să se amelioreze însă, pentru ca weekendul viitor să avem chiar și temperaturi blânde, de peste 20 de grade Celsius.

Un nou val de frig și ploi abundente va afecta România, potrivit ANM. Luni, temperaturile vor avea valori normale pentru această perioadă, fiind mai ridicate față de cele de zilele trecute, când România a fost afectată de un val de frig neobișnuit, însă ploile vor reveni începând de săptămâna viitoare, potrivit directorului ANM, Elena Mateescu.

Temperaturile maxime vor ajunge sau depăși 20 de grade în partea de sud a României, însă un val de frig va cuprinde din nou țara și va ploua abundent începând de marți, a explicat șefa ANM.

„Cel puțin în zilele de 7 și 8, marți și miercuri, vom avea precipitații destul de însemnate în zona țării noastre. Cumulat în 24 de ore, este posibil să depășim, din nou, 50 de litri pe metru pătrat, cât este cota de inundații. Asta este limita unei luni octombrie în țara noastră”, a explicat Mateescu.

Marți și miercuri, ploile vor cuprinde în special jumătatea estică a țării, iar temperaturile vor scădea din nou cu 10 grade.

Un nou episod de vreme rea va aduce cantitati importante de precipitatii, în prima parte a săptămânii care urmează, anunța meteorologii. „Vorbim despre 70-100 l/mp, cu precădere în Oltenia, Dobrogea și Moldova, ninsori viscolite la altitudini mai mari de 1.700 de metri, având în vedere și intensificările de vânt de pe creste, care pot depasi 60-70 km/h, în timp ce în zonele mai joase din estul, sud-estul țării, vorbim despre viteze de 45-55 km/h”, a declarat Elena Mateescu, directorul ANM.

„Temperaturile vor fi în scădere marți și miercuri, undeva la 10 până la 17 grade. Abia de joi, în a doua parte a săptămânii viitoare, din nou vom vorbi de temperaturi de 21 – 22 de grade. Observăm deja că, de această dată, jumătatea vestică este mai rece, în medie. Vorbim și de nivelul de precipitații, care va suferi o deplasare de la sud-vest către sud-est și cu precădere vom vorbi de precipitații în Muntenia, în Dobrogea și este posibil și jumătatea de sud a Moldovei”, a spus șefa ANM. Directorul ANM spune vremea va fi marcată de această alternanță de temperaturi până la sfârșitul lunii octombrie.

Vremea nu va mai fi așa rece de săptămâna viitoare, urmând ca temperaturile să fie unele specifice toamnei, se arată în prognoza meteo pentru perioada 6 octombrie – 3 noiembrie 2025, emisă vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În ce privește ploile, și acestea se vor domoli, apoi vor mai fi precipitații abundente spre finalul lunii octombrie, potrivit prognozei meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni.