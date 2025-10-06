Sorin Oprescu a fost lăsat în libertate la Salonic. Fostul primar general, plasat sub control judiciar pe cauțiune!

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost lăsat în libertate, fiind plasat sub control judiciar pe cauțiune. În maximum 40 de zile se va organiza un proces în cadrul căruia se va lua o decizie definitivă privind extrădarea acestuia în România, unde are de ispășit o condamnare de peste 10 ani de închisoare.

În fața procurorilor, Oprescu a cerut să nu fie extrădat din Grecia pe motiv că are probleme de sănătate și că nu ar putea să ispășească această condamnare în condițiile din penitenciarele de la noi din țară.

Fostul edil al Capitalei a fost condamnat definitiv, în anul 2022, pentru mai multe fapte de corupție, după ce a primit 25.000 de euro la locuința sa din Ciolpani de la un fost șef al Administrației Cimitirelor.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat, în weekend, că pe teritoriul Greciei sunt în curs de desfășurare activitățile specifice executării mandatului european de arestare a fostului primar al Capitalei.

Sorin Oprescu este condamnat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare de bani. Acesta fusese arestat inițial în 2022, însă predarea către România a fost refuzată.