Sorin Oprescu, la un pas de extrădare după ce a fost reținut pe aeroportul din Salonic!

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit, duminică seară, la Digi24, despre ce urmează după reținerea lui Sorin Oprescu în Grecia. Condamnat în România la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție, fostul primar al Capitalei a reținut, sâmbătă, pe aeroportul din Salonic.

Sorin Oprescu va fi audiat luni în fața unui procuror din Grecia privind extrădarea sa în România. Motivul este acela că autoritățile elene au primit noi informații de la justiția din România privind condițiile de detenție în penitenciarele românești.

Sorin Oprescu a fost din nou reținut în Grecia, după ce, în luna iulie, grecii au refuzat predarea către România a fostului edil, invocând starea de sănătate a acestuia și condițiile din sistemul penitenciar românesc.

„Noi apreciem că în acest moment condițiile de detenție oferite de România sunt la standarde europene și că acest impediment apreciat anterior de autoritățile elene a dispărut. Urmează, bineînțeles că autoritățile judiciare din Grecia să se pronunțe cu celeritate”, a declarat ministrul Justiției, Radu Marinescu, la Digi24.

El a explicat că „procedura mandatului european de arestare presupune examinarea acestuia cu celeritate, ceea ce înseamnă că acum, fiind arestat, va fi prezentat unui magistrat, urmând să își formuleze poziția – fie este de acord cu trimiterea sa în România, fie dacă nu este de acord, urmează a se desfășura o procedură judiciară în acest sens”.

„Vom lua toate măsurile care țin de cooperarea judiciară loială și care țin de statul român pentru a pune la dispoziția autorităților din Grecia toate informațiile relevante. Apreciem, repet, că în ceea ce privește condițiile de deținere s-au făcut progrese semnificative și că acest impediment nu mai există”, adaugă Radu Marinescu.