Analiză RisCo.ro: Peste 900 de dosare de insolvenţă în luna septembrie 2025

Insolvențele continuă să fie în ușoară creștere în județe importante din țară, respectiv de 4% față de luna anterioară. Conform datelor disponibile pe platforma de analiză financiară RisCo.ro, în luna Septembrie 2025 numărul dosarelor de insolvență a crescut, ajungând la 949, comparativ cu luna August 2025 unde numărul depășea puțin peste 900 de dosare de insolvență.

Datele din ultimele 12 luni arată o creștere semnificativă a dosarelor deschise, de la 581 în Septembrie 2024 la 949 în Septembrie 2025, înregistrând astfel o majorare de circa 63%. Având în vederea situația economică actuală, este esențial să promovăm o responsabilizare financiară mai strictă și să intensificăm verificările firmelor, pentru a preveni riscurile asociate acestei creșteri.

Creștere importantă a insolvențelor în Vrancea

De la un singur dosar de insolvență în Septembrie 2024, la șapte dosare în aceeași lună aferentă anului 2025, județul Vrancea se remarcă printr-o creștere a numărului de firme ce intră în insolvență. În termeni relativi, creșterea este de 600%, dar numărul dosarelor este totuși redus. Bineînțeles, această creștere este cauzată și de factorii regionali, însă presiunile fiscale și dificultățile în adaptarea la noile condiții economice contribuie la agravarea situației financiare a companiilor.

Tulcea, între oportunități și provocări

În ciuda potențialului său economic susținut de poziția geografică favorabilă, în județul Tulcea numărul dosarelor de insolvență deschise în Septembrie 2025 a ajuns la 13, marcând o creștere de 550% în comparație cu aceeași perioadă din anul precedent cu doar 2 insolvențe.

Situație asemănătoare în Teleorman

În doar un an, dosarele de insolvență din Teleorman au crescut de la 2 la 8, reprezentând o creștere de 300% a dosarelor de insolvență în termeni relativi.

Într-un astfel de climat de economic plin de schimbări, investițiile sunt amânate, ceea ce afectează atât dinamica pieței, cât și perspectivele de dezvoltare la nivel macroeconomic. O situație similară întâlnim și în județele Timiș (236%), Dâmbovița (220%) și Ilfov (217%). Creșterea de peste 200% în aceste regiuni-cheie ridică semnale de alarmă privind evoluția fenomenului, având în vedere impactul lor socio-economic major la nivel național.

Insolvențele în București Septembrie 2025 cresc: firmele trebuie să verifice partenerii

În luna Septembrie 2025, Capitala a înregistrat 179 de dosare de insolvență. Comparativ cu aceeași lună din 2024, când s-au înregistrat 174 de dosare, se observă o creștere ușoară de aproximativ 3%.

„Numărul ridicat de insolvențe, în creștere de la o lună la alta, ne amintește cât de important este ca firmele să fie pregătite și să găsească soluții din timp, înainte să ajungă în situații dificile. Totodată, pune în evidență și nevoia de atenție sporită atunci când alegem parteneri de afaceri. Verificarea riguroasă a situației financiare a firmelor cu care colaborăm este esențială pentru a evita surprize neplăcute, cum ar fi descoperirea unui partener cu datorii mari sau posibilitatea falimentării.” susține Cătălin Dumitrescu, Director General RisCo.

Topul domeniilor afectate de insolvențe

Cele mai afectate domenii de activitate după numărul dosarelor de insolvență deschise în Septembrie 2025 sunt: lucrările de instalații electrice pentru construcții și tehnico-sanitare (circa 243%), comerțul cu amanuntul în magazine nespecializate (aprox. 178%), respectiv lucrările de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (102%).

Creșteri de 100% a dosarelor de insolvență s-au înregistrat și în domenii precum: restaurante, cultivarea plantelor nepermanente, alte transporturi terestre de călători, comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate, activități de intermediere în comerțul cu ridicata.

În concluzie, actualul context generează rețineri în inițierea sau extinderea unor proiecte de business, pe fondul unei percepții accentuate de risc și al unei disponibilități reduse a finanțării. Această situație afectează negativ ritmul de creștere economică, limitează capacitatea de inovare a companiilor și reduce competitivitatea pe termen mediu și lung.

