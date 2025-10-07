Cristian Diaconescu ar putea fi numit ambasador în Turcia, iar Dacian Cioloș, ambasador la UE!
Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe și consilier al președintelui Nicușor Dan, ar putea fi numit ambasador al României în Turcia, au declarat surse politice. De asemenea, fostul premier Dacian Cioloș ar putea ajunge în funcția de ambasador al României în Uniunea Europeană.
Cristian Diaconescu, în prezent consilier prezidenţial la Departamentul Securităţii Naţionale, va fi trimis ambasador în Turcia, au declarat surse politice pentru News.ro.
Luminiţa Odobescu, consilier prezidenţial pentru afaceri europene, ar putea fi numită ambasador la Madrid. Cei doi îşi vor încheia mandatele la Cotroceni începând cu 1 noiembrie, la cerere, decretele în acest sens fiind semnate luni de preşedintele Nicuşor Dan, care a anunţat şi noi numiri.