Jumătatea sud-estică a României, „măturată” de ciclonul mediteranean Barbara!

Ciclonul mediteranean Barbara va aduce ploi abundente până joi, 9 octombrie, în jumătatea sud-estică a țării. Pe alocuri, se vor acumula peste 120 – 150 de litri de apă pe metrul pătrat și sunt posibile inundații puternice.

Prognoza meteo LA NOAPTE

În Țară

În sudul, estul și centrul teritoriului va ploua însemnat cantitativ (în general cantități de apă de 20…30 l/mp), iar în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei, pe alocuri se vor acumula și peste 40…70 l/mp. În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București ploile vor fi însoțite și de descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de peste 80…100 l/mp. În regiunile vestice și nord-vestice cerul va fi temporar noros, iar ploile se vor semnala izolat. La munte, în general la altitudini de peste 1700 m, vor predomina ninsorile, local însemnate cantitativ în Carpații Meridionali, unde se va depune strat de zăpadă de 10…30 cm și va fi viscol (rafale de 60…90 km/h). Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în est, sud-est și local în rest, cu viteze în general de 45…55 km/h, iar în jumătatea de est a Munteniei, în Dobrogea și în sudul Moldovei, rafalele vor fi și de 60…70 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 12 grade, mai ridicate pe litoral, spre 14…15 grade. Izolat se va semnala ceață.

București

Va ploua important cantitativ și se vor acumula 40…50 l/mp. Temporar, vântul va avea intensificări, cu rafale de 50…65 km/h. Temperatura minimă va fi de 9…10 grade.

Prognoza meteo MIERCURI

În Țară

Vremea va fi predominant închisă și deosebit de rece pentru această dată în cea mai mare parte a țării. În sudul, estul și parțial în centrul teritoriului va continua să ploua, local însemnat cantitativ (în general 15…30 l/mp), iar în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, pe arii restrânse se vor acumula și peste 50…60 l/mp. În Dobrogea, mai ales la începutul zilei, ploile vor fi însoțite și de descărcări electrice. În regiunile vestice și nord-vestice cerul va fi variabil, iar noaptea se va degaja parțial și în sud-vest și centru. În zona montană înaltă vor fi precipitații mixte, iar în Carpații Meridionali, pe parcursul zilei, în general la altitudini de peste 1900 m se va depune strat de zăpadă (10 cm) și va fi viscol (rafale de 60…90 km/h). Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în est, sud-est, dar local la viteze mai mici și în vest și sud-vest, iar în jumătatea de est a Munteniei, în Dobrogea și în sudul Moldovei, în prima parte a intervalului, rafalele vor fi și de 50…70 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 19 grade, iar cele minime între 4 și 12 grade. Pe alocuri, mai ales noaptea, va fi ceață.

București

Vremea va fi închisă și rece. Temporar va mai ploua, în special pe parcursul zilei și se vor acumula cantități de apă de 30…40 l/mp. Vântul va avea unele intensificări în prima parte a zilei cu viteze de 50…60 km/h. Temperatura maximă va fi de 15…16 grade, iar cea minimă de 8…10 grade.

Prognoza meteo JOI

În Țară

Vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi în general slabe cantitativ, pe parcursul zilei în estul și sud-estul teritoriului, iar noaptea pe arii restrânse în nord și centru. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în est și sud-vest unde vor fi viteze în general de 55…65 km/h, precum și pe crestele montane, cu rafale de peste 80 km/h în Carpații Meridionali. Temperaturile maxime, apropiate de cele normale în sud și ușor sub medii în rest, se vor încadra între 11 și 21 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 și 11 grade. Pe alocuri, dimineața și noaptea, va fi ceață.

Harta indicelui de răcire, temperaturi resimţite de MINUS 20 de grade la munte din cauza vântului.

București

Vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor. Cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei vor fi condiții pentru ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, mai ridicată față de zilele precedente va fi de 18…19 grade, valori apropiate de mediile multianuale, iar cea minimă va fi de 6…8 grade.

Prognoza meteo VINERI

În Țară

Valorile termice diurne vor fi mai ridicate față de zilele precedente și se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice pentru această dată în special în vestul și sudul teritoriului. În regiunile sudice vremea va fi în general frumoasă cu cerul variabil, iar în rest vor fi înnorări și local și temporar, în special în nord și centru, precum și în zonele de munte, va ploua. La munte, la altitudini mari, trecător, vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-vest, nord-est și pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 22 de grade, cu cele mai ridicate valori în Lunca Dunării, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 și 12 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse se va semnala ceață.

București

Vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 21 de grade, iar cea minimă va fi de 7…9 grade.

Prognoza meteo SAMBATA

În Țară

Valorile termice diurne vor fi apropiate de cele specifice pentru această dată în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări îndeosebi în zona de munte și pe arii restrânse va ploua slab. La munte, la altitudini mari, vor fi posibile și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în nord-est, sud-vest și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 22 de grade, iar cele minime se vor situa între 3 și 12 grade.