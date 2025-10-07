Maria Grapini a solicitat, în plenul PE de la Strasbourg, Comisiei Europene să pună pe primul loc securitatea cetățenilor europeni. Gestionarea eficientă a problemei migrației, o prioritate pentru eurodeputatul S&D!

Europarlamentarul Maria Grapini, vicepreședintele comisiei pentru piață internă și protecția consumatorilor, a solicitat Comisiei Europene, în plenul PE de la Strasbourg, să pună pe primul loc securitatea cetățenilor europeni. Concret, eurodeputatul Grapini a avut o intervenție fermă, în contextul dezbaterii de la Strasbourg, privind revizuirea mecanismului de suspendare a vizelor pentru cetățeni din țări terțe. Potrivit Mariei Grapini, în prezent, în UE, pot intra fără viză cetățenii din 61 de state terțe.

Eurodeputatul S&D și-a exprimat convingerea că, după votarea acestui Regulament, vor exista situații clare, în care se va putea suspenda punctual viza, în cazul unor cetățeni din state terțe.

Maria Grapini a reiterat necesitatea unei gestionări mai eficiente a problemei migrației, pentru a împiedica accesul în spațiul UE al cetățenilor care comit crime, care dezvoltă rețele de crimă organizată și care pun astfel în pericol securitatea europenilor!

“Revizuirea mecanismului pentru suspendarea vizelor trebuia făcută mult mai devreme. S-a spus aici, deschis, că trebuie asigurată securitatea continentului nostru, a Europei, și de aceea trebuie să recunoaștem că nu am avut un mecanism eficient de verificare a migrației și, ca atare, ne-am confruntat și continuăm să ne confruntăm cu migrația ilegală. Cu toții sperăm că, prin acest nou mechanism, să putem fi mult mai riguroși, pentru că eu cred că securitatea cetățenilor europeni trebuie pusă pe primul loc!”, a punctat, în intervenția sa, eurodeputatul român.

De asemenea, Maria Grapini a menționat că suspendarea vizelor va duce la creșterea turismului și a comerțului. Pe de altă parte, în lipsa securității cetățenilor europeni, a mai spus europarlamentarul Grapini, există posibilitatea infiltrării în UE a unor persoane care fac crime, evaziune și, totodată, concurență neloială firmelor europene, prin afacerile care le fac.

“Sper că, noi, Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul European, nu vom avea doar pe hârtie această revizuire și că vom aplica foarte rapid aceste prevederi, pentru că ne confruntăm deja cu o creștere a migrației ilegale. De noi depinde, până la urmă, să aplicăm acest nou mecanism, cu principii foarte clare, și, în situații foarte precise, să suspendăm viza!”, a completat Maria Grapini.

Deși a admis că acești cetățeni din țări terțe nu au nicio vină dacă în țara de unde provin nu se respectă drepturile omului, europarlamentarul S&D a precizat încă o dată că prioritară este securitatea europenilor și faptul că, din state terțe, vin în Europa oameni care fac acte criminale, evaziune sau alte lucruri reprobabile, ceea ce reprezintă o nedreptate pentru cetățenii europeni.

“Sper, așadar, că se va pune în aplicare acest nou mecanism de revizuire și mulțumesc tuturor celor care au contribuit prin amendamente la redactarea unui sistem echitabil și etic!”, a conchis Maria Grapini.