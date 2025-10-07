Pe 10 octombrie, Disney aduce magia lui „Aladdin” la Sala Palatului: film, orchestră live, și artiști români în rolurile personajelor de poveste

Au mai rămas doar câteva zile până la spectacolul-eveniment Disney – Aladdin in Concert Live to Film care va transforma Sala Palatului într-o lume de basm, pe 10 octombrie 2025, începând cu ora 18:30.

Timp de aproape două ore, publicul va trăi magia poveștii „Aladdin” într-un format unic: filmul original Disney va fi proiectat integral, dublat în limba română, pe un ecran LED de mari dimensiuni, în timp ce Orchestra Simfonică Valahia, formată din 52 de muzicieni, sub bageta dirijorului Andrei Ștefan Racu, va interpreta live legendara coloană sonoră semnată de Alan Menken, laureată cu Oscar, Golden Globe și Grammy.

Pe scenă vor urca Armand Calotă (Genie – Duhul), Ana Cebotari (Jasmine), Silvian Vâlcu (Aladdin) și Lucian Ghimiși (povestitorul), într-un spectacol complet, unde filmul, muzica și interpretarea live se împletesc într-o experiență cinematografică rar întâlnită în România.

„Îi invităm pe spectatorii mari și mici să pășească în această lume de poveste și să se bucure, timp de aproape două ore, de magia muzicii live, de interpretarea artiștilor care au dat glas personajelor în limba română și, bineînțeles, de proiecția filmului de animație. Filmul rulează pe ecran, iar noi, actorii, cântăm live, acompaniați de o orchestră simfonică sub bagheta maestrului Andrei Ștefan Racu. E ceva cu totul special, pentru că trăiești povestea în timp real”, a declarat Armand Calotă, vocea emblematică a Duhului din versiunea românească a filmului.

Spectacolul durează aproximativ 120 de minute, incluzând o pauză de 20 de minute, și este potrivit pentru întreaga familie — de la copii curioși la părinți entuziaști și bunici nostalgici.

„E un spectacol care se adresează oricărei categorii de vârstă. Fie că ai 7 sau 70 de ani, te vei bucura de el în egală măsură. Disney are darul de a atinge sufletul oricui”, a adăugat actorul Armand Calotă.

Biletele pentru Disney – Aladdin in Concert Live to Film sunt încă disponibile pe iabilet.ro, și pot fi achiziționate la prețuri reduse în cadrul ofertei „Back to School”.

Evenimentul face parte din turneul internațional Disney Concerts, care aduce pe scenele lumii cele mai iubite povești animate în interpretări live de excepție.

Eveniment organizat de Mall4Art și Mamba Events.