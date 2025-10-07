Școlile și liceele din Capitală și alte trei județe, închise miercuri, 8 octombrie!

Primarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că, la nivelul Bucureștiului, s-a decis închiderea școlilor. Inspectoratul Școlar al Municipiului București trimisese deja o propunere de suspendare a cursurilor școlare cu prezență fizică în Capitală, în contextul atenționărilor meteorologice. Prefectul Capitalei a convocat o celulă de criză. În țară, cursurile cu prezență fizică a elevilor au fost suspendate deja în 4 județe: Constanța, Ialomița, Călărași și Giurgiu.

Mobilizare și la Primăria Capitalei, acolo unde a fost convocată o ședință de urgență începând cu ora 15:30.

„Primăria Municipiului București anunță că, urmare a emiterii codului roșu de ploi abundente pentru Capitală, toate structurile din subordinea municipalității sunt în alertă și pregătite să intervină acolo unde este nevoie”, transmite PMB.

Bucureștenii care se confruntă cu probleme din cauza fenomenelor meteo pot suna gratuit, la numărul 0800 800 868, disponibil non-stop.

Sesizările sunt preluate în permanență de dispeceratul Primăriei Capitalei și direcționate imediat către echipele de intervenție, pentru o reacție rapidă.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu prezență fizică în Capitală, în contextul atenționărilor meteorologice, a declarat, marți, inspectorul general Florian Lixandru.

Întrebat dacă are în vedere suspendarea cursurilor din cauza atenționărilor meteorologice, inspectorul a răspuns: „Da, am transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu prezență fizică în București pe perioada Codului roșu, către CMBSU (Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență)”.

Cursurile vor fi suspendate miercuri în toate instituțiile de învățământ preuniversitar din județele Constanța, Ialomița și Călărași, a informat Ministerul Educației și Cercetării.

„Din informațiile primite până în acest moment din partea inspectoratelor școlare județene, având în vedere avertizările meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență s-a luat decizia suspendării cursurilor în toate instituțiile din învățământul preuniversitar pentru miercuri, 8 octombrie, în județele Constanța, Ialomița și Călărași”, afirmă sursa citată.

Potrivit aceleiași surse, consiliile de administrație ale unităților de învățământ aflate în situația de a suspenda activitatea didactică vor stabili măsuri privind recuperarea orelor.

Meteorologii au extins Codul roșu de ploi abundente la cinci județe și municipiul București, avertizarea urmând să intre în vigoare marți seara la ora 21:00.

Potrivit noilor avertizări emise de Administrația Națională de Meteorologie, în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 15:00, în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp.