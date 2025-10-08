EvenimentDeschidere

CCR, o nouă amânare pe tema modificărilor ce vizează pensiile magistraților. Judecătorii CCR se vor întruni, din nou, pe 20 octombrie!

UPDATE: Curtea Constituțională a amânat, miercuri, pentru data de 20 octombrie discutarea sesizării înaintate de Instanța Supremă privind modificările ce vizează pensiile magistraților.

Decizia privind pensiile speciale ar putea fi amânată din nou, potrivit surselor Realitatea PLUS. Aceleași surse susțin că amânarea ar fi pusă pe fondul unor neînțelegeri care vizează majorarea vârstei de pensionare pentru magistrați la 65 de ani. Dacă CCR declară neconstituțională legea, premierul Ilie Bolojan și-ar putea da demisia.

Abia săptămâna viitoare am putea avea un răspuns. Curtea Constituțională amână din nou decizia privind pensiile magistraților până pe 14-16 octombrie.

În acest caz, premierul Bolojan ar putea să își dea demisia. Șeful Guvernului spunea că este un act de responsabilitate, nu un șantaj politic, iar atunci când un premier ia o decizie sau un proiect important trebui să-l ducă la bun sfârșit, să lupte pentru acesta cu toată susținerea politică.

Ilie Bolojan a vorbit și despre tensiunile din Coaliție, spunând că dacă nu există susținere interesele sunt afectate, iar în acest caz mandatul unui premier își pierde sensul.

