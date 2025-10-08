Eurodeputatul Maria Grapini pune ”punctul pe i”, în plenul PE de la Strasbourg: „Dacă nu trecem la acțiune, Piața Unică nu va exista niciodată!”

Europarlamentarul Maria Grapini, vicepreședinte al comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, a solicitat, în plenul PE de la Strasbourg, în timpul dezbaterii cu tema “Finalizarea Pieței Unice a UE, cheia Europei pentru creștere și prosperitate!”, că „vrea fapte, nu vorbe” din partea Comisiei Europene.

„Eu sunt din anul 2014 în comisia pentru piața internă și de atunci ascult același lucru. Pentru întreprinderile mici și mijlocii, Piața Internă este prăbușită. Reglementăm, dar nu ne uităm în urmă, dacă toate aceste reglementări au și un efect pozitiv. Avem Directiva pentru plăți întârziate care nu funcționează, avem Directiva pentru achiziții publice care nu funcționează, avem Directiva pentru acces la finanțare pentru IMM-uri, avem dubla calitate a produselor de care discutăm de foarte mult timp și care, de asemenea, nu funcționează! Ce să le spunem IMM-urilor din țările noastre? Că facem doar dezbateri?”, a punctat, în prezența vicepreședintelui executiv al Comisiei Europene, comisarul pentru prosperitate și strategie industrială, Stephane Sejourne, eurodeputatul Grapini.

Maria Grapini a menționat faptul că tot mai mulți cetățeni din România o întreabă dacă, la nivelul PE, se face, totuși, și ceva concret pentru ei. De asemenea, eurodeputatul S&D a precizat că, dacă nu se va trece în mod concret la simplificare și reguli unice la nivelul Uniunii Europene, nu se va rezolva nimic!

„Avem, acum, Regulamentul Vamă și fiecare vamă, încă, reglementează și controlează diferit. Ne intră avalanșe de pachete din Asia, care fac concurență neloială IMM-urilor din țările noastre. Dacă nu trecem la acțiune, Piața Unică nu va exista niciodată!”, a conchis Maria Grapini.