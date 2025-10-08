Managerul interimar al Spitalului pentru copii „Sfânta Maria” din Iaşi, dr. Radu Constantin Luca, și-a dat demisia după doar o săptămână!

„Am luat act de demisia managerului interimar de la Spitalul pentru Copii Sfânta Maria. Vom face toate demersurile administrative pentru a numi o conducere interimară în cel mai scurt timp, astfel încât să ne asigurăm că activitatea spitalului decurge fără sincope”, a anunțat preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, pentru Agerpres.

La sfârșitul lunii septembrie, preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe, a precizat, în timpul unei conferinţe de presă, că a demis-o pe fosta manageră a Spitalului pentru copii „Sf. Maria” din Iaşi, dr Cătălina Ionescu, aceasta urmând să fie manager medical, funcţia sa fiind preluată de dr. Radu Constantin Luca.

Măsura a fost luată după ce la Spitalul „Sf.Maria” au fost descoperite o serie de nereguli după decesul a şapte din cei nouă copii internaţi în corpul A al ATI, care erau infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens.