Președintele Federației Silva, Silviu Geană, trage un nou semnal de alarmă: „Scăderea considerabilă a vechimii în profesie pentru funcțiile de conducere din Romsilva nu are nicio justificare!”

Un „Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul silviculturii” a fost pus în transparență de Ministerul Mediului. El va aduce câteva schimbări importante. Prima dintre ele este că se amână cu un an elaborarea amenajamentelor silvice pentru o perioadă de 20 de ani. O altă schimbare are în vedere modificarea condițiilor de acces în funcții de top, prin scăderea gradației. „Pentru funcția de director general: gradul de inginer inspector silvic, gradația a III-a”, nu a II-a, cum este acum. Se face astfel loc pentru persoane care urmează să aplice pentru postul de director general al Romsilva dar care nu îndeplineau criteriile.

O alta schimbare este legată de contractele de muncă

„Pentru operaționalizarea activității Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva este necesară reglementarea procesului de modificare a contractelor încheiate în baza Codului Muncii de către directorii și sefii ocoalelor silvice de stat și de regim, în contracte de mandat. În prezent, majoritatea șefilor ocoalelor silvice sunt angajați cu contract individual de muncă. Dacă se menține această situație o parte din șefii ocoalelor silvice vor fi angajați cu contract individual de muncă iar o parte cu contract de mandat, ceea ce creează diferențiere clară între cele două categorii.

Având în vedere faptul că evaluarea îndeplinirii indicatorilor de performanță prevăzuți pentru toate funcțiile de conducere de la ocoalelor silvice, respectiv funcțiile de director din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva la finalul mandatului este insuficientă, în condițiile în care aceștia își încheie raporturile cu angajatorii lor, este necesară introducerea unui proces de evaluare anuală a îndeplinirii indicatorilor, care să asigure un mecanism prin care poate fi verificată îndeplinirea indicatorilor de performanță.

De asemenea se reglementează procedura de selecție a directorilor din cadrul fiecărei structuri a Romsilva și numire a șefilor ocoalelor silvice de stat și de regim, care se aprobă prin ordin al conducătorului Autorității în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Se reglementează momentul începerii procedurii de selecție și numire a șefilor ocoalelor silvice de stat și de regim și a directorilor din cadrul fiecărei structuri a Romsilva și modalitatea concretă de trecere de pe contractele individuale de muncă pe contracte de mandat. Persoanele aflate în situația descrisă anterior pot opta pentru participarea la procedura de selecție sau pentru ocuparea unei funcții de execuție în cadrul structurii.

Contractul individual de muncă al persoanei care este selectată și numită cu contract de mandat se suspendă de drept pe perioada mandatului”, se arată în proiect.

Cei de la ocoalele silvice de regim se vor întruni în câteca zile în ședință pentru a discuta despre aceste schimbări și despre ce poziție vor adopta.

Contactat de dinpadure.ro, Silviu Geană, liderul Federației Silva, unul dintre cei care au lucrat la modificarea Statutului personalului silvic prin Legea 234/2019, a făcut câteva precizări referitoare la prevederile acestui proiect.

„În opinia mea, se încearcă de către minister și Guvern modificarea legislației pentru a respecta recomandările făcute de Ministerul Justiției pe HG-ul de reorganizare a Romsilva, proces pe care eu l-aș numi mai degrabă de <<destructurare>> a acestei regii de interes național strategic.

Proiectul de Ordonanță nu face altceva decât să creeze baza legală pentru acest proces și spun asta pentru că am remarcat că legislația cu caracter organic, Codul silvic și Statutul personalului silvic nu mai au nicio predictibilitate, fiind modificate prin ordonanțe de urgență,ori de câte ori dorește Guvernul și ministerul. Atunci, ne întrebăm, pe bună dreptate, care mai este rolul legiuitorului, a Parlamentului?

Un exemplu de modificare care nu are nicio justificare în nota de fundamentare este, atenție, scăderea considerabilă a vechimii în profesie, transpusă în grad profesional minim pentru ocuparea funcțiilor de conducere (director general, de la 21 la doar 13 ani vechime; director in regie, de la 17 ani, la doar 9 ani vechime; director directie silvică, de la 13 la 11 ani vechime).

Reducerea vechimii și a gradului profesional minim pentru a ocupa diverse funcții de conducere în cadrul Romsilva trebuie privită cu mare atenție, întrucât chiar dacă în intenție a fost probabil, crearea posibilității de a participa cât mai mulți ingineri silvici la procesul de selecție, va deschide și mai mult apetitul politizării acestor funcții și va face să promoveze în posturi cheie, conducători fără experiența profesională necesară în materie de administrare a pădurilor”.

Amenajamente pe 20 de ani din 2026

„Potrivit art. 63 alin. (5) și (51) din Legea nr. 331/22024 privind Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, reglementează elaborarea amenajamentelor silvice pentru o perioadă de 20 de ani, cu excepția celor întocmite pentru pădurile de plop, salcie și alte specii repede crescătoare, care se elaborează pentru o perioadă de 5 sau de 10 ani, începând cu anul 2025. Punerea în aplicare a acestei reglementări presupune elaborarea de norme tehnice specifice și dezvoltarea unei aplicații specific, fapt care presupune prorogarea termenului pentru anul 2026”, se mai arată în proiect.

Chiar și așa, nu este suficient. E nevoie de aproximativ 3 ani pentru norme și testare. În acest moment nu avem acele norme, ele trebuie elaborate de minister.

GPS pe mașini

O altă schimbare este montarea de sisteme GPS pe mașini.

„Până în prezent, în activitatea de control de specialitate, a atribuţiilor de serviciu privind paza fondului forestier, a fondului cinegetic, a fondului piscicol, a ariilor naturale protejate, au fost identificate numeroase incidente, produse, în decursul timpului, cu terțe persoane fizice sau juridice, al căror scop era împiedicarea activităților de control, monitorizare, prelevare probe sau intervenții operative, inclusiv în cazul poluărilor sau situațiilor de urgență, unele dintre ele soldate cu pierderea vieții a personalului de pază și control.

Se propune reglementarea gestionării prin intermediul unei aplicații informatice de management a parcului auto și de utilaje al Romsilva, care include obligatoriu monitorizare GPS și sonde litrometrice.

În baza faptului că elementele prezentate anterior vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată și că prin prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului se prevăd o serie de modificări considerate optime pentru desfășurarea activității Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva

Prin modificarea propusă prin proiectul de act normativ se creează premisele pentru o aplicare unitară a legii, în ceea ce privește ocuparea posturilor prin angajare cu contract de mandat a directorilor și șefilor ocoalelor silvice de stat din structura Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva și a șefilor ocoalelor silvice de regim.

Prin evaluarea anuală a îndeplinirii indicatorilor de performață financiari, nefinanciari și specifici din contractul de mandat se creează mecanisme pentru verificarea acestora, efectul fiind gestionarea responnsabilă a fondului forestier național.

Implementarea în regim de urgență a acestei măsuri va contribui semnificativ la prevenirea şi documentarea faptelor ilegale îndreptate împotriva mediului, responsabilizarea personalului de control pe domeniul mediu, ape și păduri, protejarea acestuia, precum şi îmbunătăţirea capacităţii administrative şi operaţionale a acestor structuri”, subliniază cei din minister în Nota de fundamentare.