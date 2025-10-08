Eveniment

Reprezentanții CSM denunță presiunile din partea Guvernului!

Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) acuză presiuni uriașe din partea Guvernului. Magistrații taxează mai dur ca niciodată ieșirile publice ale unor politicieni din Guvernul Ilie Bolojan, fără să nominalizeze cine sunt factorii politici la care fac referire. 

Reprezentanții CSM spun că ”este o situație de o gravitate excepțională” și sunt nemulțumiți că în continuare este un climat de ostilitate creat împotriva magistraților.

Aceștia acuză existența unor campanii care urmăresc discreditarea sistemului judiciar și culpabilizarea lui pentru situația economică și socială în care se află România.

De asemenea, CSM critică și faptul că între Guvern și mediul judiciar nu există un dialog în ceea ce privește reforma pensiilor speciale.

