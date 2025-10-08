Școlile, din București și cele cinci județe vizate de codul roșu de ploi, vor fi redeschise joi!

Școlile vor fi redeschise joi în București și în cele cinci județe vizate de codul roșu de ploi, a anunțat ministrul Educației, Daniel David. În același timp, ministrul Educației consideră „corectă” decizia de a-i ține miercuri acasă pe elevi.

Într-o intervenție la Digi 24, ministrul Educației, Daniel David, a catalogat decizia de suspendare a cursurilor drept una corectă.

„Decizia este una legală. Nu este luată de către Ministerul Educației, ci de către comitetele pentru situații de urgență din acele județe, care, sigur, lucrează pe date probabilistice oferite de experți. Dincolo de acest aspect legal, însă, siguranța copiilor e mai importantă decât desfășurarea într-o zi a procesului educațional. Cred că decizia a fost una corectă, Ministerul Educației nu putea decât să o implementeze”, a declarat Daniel David, la Digi24.

Școlile vor fi redeschise joi în București și în cele cinci județe vizate de codul roșu de ploi, a anunțat ministrul Educației, Daniel David. Pe de altă parte, Daniel David a subliniat că orele care nu se vor face miercuri trebuie recuperate integral, cel mai probabil în următoarele săptămâni.