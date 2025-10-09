Agricultura regenerativă este ingredientul cu care MAGGI vrea să-i ajute pe europeni să mănânce mai echilibrat

O masă echilibrată acasă pentru o familie de patru persoane costă în medie 7 euro în UE, dar majoritatea familiilor au doar 5-6 euro în medie de cheltuit, dând prioritate proteinelor și glucidelor în detrimentul legumelor, care sunt surse de fibre, vitamine și minerale. MAGGI, marca de alimente cu cea mai mare acoperire la consumatori din lume și parte a Grupului Nestlé, face pași concreți pentru a îmbunătăți cât mai multe dintre produsele sale, ajutând familiile să mănânce mai echilibrat, fără a fi nevoite să aleagă între nutriție sau gust, comoditate sau preț accesibil.

Europenii mănâncă și/sau iau gustări mai des, de la 3 mese pe zi, anii trecuți, la aproximativ 4-5. Sandvișurile, lipiile umplute (wrap) și salatele se numără printre alegerile cu cea mai rapidă creștere în rândul europenilor, conform studiului Mercury Plus 2025. Preferințele în creștere în ceea ce privește alimentația sunt cele pentru mâncare la pachet sau acasă, pentru gătitul modern (cu friteuză cu aer cald) sau pentru preparatele tradiționale. Mesele și produsele bogate în proteine ​​sunt foarte la modă în zilele noastre, dar 70% dintre europeni nu consumă suficiente fibre alimentare, 90% dintre aceștia neștiind că au această deficiență.

„Construim un ecosistem de produse și rețete care va permite familiilor europene să pregătească mese mai bune și mai echilibrate în fiecare zi. Pe de o parte, vom evolua portofoliul nostru spre soluții complete, ușor de preparat, dar și echilibrate nutrițional, iar pe de altă parte, ne dorim ca produsele noastre să fie partenerul ideal pentru alimentele proaspete (legume, carne, pește). Gustul este foarte important în cultura noastră culinară, iar pentru a mânca mai sănătos, consumatorii au nevoie de mai mult gust în preparatele nutritive. MAGGI poate fi acel partener responsabil de gust, chiar și atunci când mâncăm o supă de legume simplă sau o salată”, explică Nicoleta Tupiță, dietetician autorizat și Manager Nutriție Nestlé Europa de Sud-Est.

Produsele MAGGI sunt prezente în 3 din 5 bucătării din Europa. 90% din punctele de vânzare au cel puțin unul sau mai multe produse MAGGI, constând în cuburi pentru supe, condimente, mixuri pentru rețete, supe, tăiței și mese gata preparate. Statistic, MAGGI aduce gust și rețete echilibrate la aproximativ 1,8 miliarde de ocazii de a lua masa în fiecare an.

Răspândirea unui nou dispozitiv de gătit contribuie la creșterea prevalenței meniurilor echilibrate susținute de MAGGI, iar acesta este friteuza cu aer cald, care devine din ce în ce mai populară. Aproape 30% dintre gospodăriile din Europa dețin acum o astfel de friteuză, iar Nestlé estimează că acest număr va crește cu aproape 50% până în 2028. MAGGI este lider în această tendință, nu numai prin extinderea gamei de produse pentru friteuze cu aer cald în 12 țări din Europa în acest an, dar și adăugând un simbol și instrucțiuni pe ambalajele produselor MAGGI deja existente pe rafturi și care sunt potrivite pentru acest dispozitiv. MAGGI oferă o gamă largă de sfaturi și idei care permit prepararea rapidă și ușoară a unor mese moderne și sănătoase, aproape fără ulei.

„Consumatorii mai tineri caută din ce în ce mai mult gusturi mai îndrăznețe din întreaga lume, bucătăria asiatică fiind liderul clar în toată Europa, cu cifre impresionante pentru preferințele tinerilor consumatori: 83% au încercat bucătăria indiană, 62% chinezească, 52% thailandeză și 50% japoneză”, potrivit Nicoleta Tupiță, dietetician autorizat și Manager Nutriție Nestlé Europa de Sud-Est.

MAGGI va continua să profite de apetitul tot mai mare al Europei pentru bucătăria asiatică, ridicând categoria de tăiței de la o opțiune de gustare la o soluție de masă mai satisfăcătoare, odată cu lansarea unor noi sortimente care să încurajeze gătitul tăițeilor cu ingrediente proaspete (legume, carne, ouă).

În plus, mâncarea bună începe cu soluri sănătoase, ingrediente de încredere pe care toată lumea le cunoaște, iar aceasta este convingerea noastră, ceea ce se traduce într-o prioritate clară pentru Agricultura Regenerativă. Nestlé are ambiția de a ajunge la 50% din ingredientele agricole cheie provenite de la fermierii care adoptă practici agricole regenerative până în 2030, față de aproximativ 20% în prezent.

60% din ingredientele cheie pentru produsele MAGGI provin deja de la fermierii care practică agricultura regenerativă, cu ambiția de a ajunge la 80% până în 2030. Deja 100% din roșii și ceapă provin din agricultura regenerativă prin intermediul Programului de Aprovizionare Responsabilă Nestlé.

Despre Nestlé

Grupul Nestlé este prezent în România din 1995, printre brandurile din portofoliul său numărându-se NESCAFÉ, Nespresso, Nesquik, Chocapic, KitKat, Lion, JOE, After Eight, Maggi, Purina sau NAN. În România, Nestlé s-a implicat și în inițiative ecologice și de responsabilitate socială. În ultimii 4 ani compania a plantat 110.000 de copaci, care vor contribui la atingerea obiectivului de net zero emisii de carbon până în 2050.

Inițiativele globale Nestlé:

În 2017, Nestlé a luat o serie de măsuri pentru accelerarea progresului în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030, ca parte a acțiunilor de îmbunătățire a calității vieții și contribuției la un viitor mai bun. Printre acestea se numără consolidarea programului “Nestlé for Healthier Kids”, extinderea inițiativei “Nestlé needs YOUth” și dezvoltarea activităților de management sustenabil al performanței de mediu. Nestlé își menține poziția de lider global în industria de alimente și băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor.

Nestlé for Healthier Kids

Programul „Nestlé for Healthier Kids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care susțin părinții și tutorii să crească copii mai sănătoși, de la activități de cercetare și formulare a produselor până la servicii de educație și nutriție inovatoare pentru un stil de viață sănătos. în România, aceste eforturi se regăsesc sub umbrela programului „Și eu trăiesc sănătos – SETS”, inițiat de Fundația PRAIS.

Nestlé needs YOUth

Ambiția Nestlé în ceea ce privește inițiativa globală de tineret „Nestlé needs YOUth” este să ajute 10 milioane de tineri din întreaga lume să aibă acces la oportunități de carieră până în anul 2030. Această inițiativă globală combină și coordonează toate activitățile care susțin tinerii din întreaga lume, inclusiv eforturile Alliance for YOUth.

Nestlé for a Waste Free World

Nestlé dorește ca produsele sale să nu fie doar mai gustoase și mai sănătoase, ci și mai bune pentru mediu. Ambiția Nestlé pentru anul 2030 este impact zero asupra mediului, apa fiind una dintre ariile prioritare.