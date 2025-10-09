Alarmant: Pensiile și salariile rămân înghețate și în anul 2026!

Pensiile şi salariile rămân îngheţate in 2026. La Finanţe se lucrează deja la bugetul pe anul viitor. Ilie Bolojan a decis ca veniturile să nu crească nici în 2026. Inclusiv salariul minim ar putea rămâne înghetat, deşi la ministerul Muncii sunt în lucru două variante de majorare.

Premierul Ilie Bolojan a început deja să contureze proiectul de buget pentru anul 2026 și a transmis coaliției de guvernare că România se va confrunta, din nou, cu o situație financiară complicată. În acest context, Bolojan ar fi cerut ca salariile, pensiile și salariul minim să rămână înghețate la nivelul actual, cel din 2024, potrivit România TV.

Deși, deocamdată, măsura se află doar la stadiul de discuție, cuvântul premierului cântărește greu, iar scenariul propus ar putea deveni realitate în lipsa resurselor financiare pentru majorări.

Premierul a explicat că măsura este necesară pentru a menține deficitul bugetar sub control, în condițiile în care România trebuie să reducă deficitul la aproximativ 6% până în 2026.

„Dacă România va reuși să reducă deficitul cu peste două puncte procentuale, atunci, cu siguranță, vor exista condiții pentru ca salariile și pensiile să fie majorate, probabil în raport cu inflația și cu capacitatea bugetului de a susține creșterile într-o manieră sustenabilă”, a declarat Ilie Bolojan.

O lovitură pentru pensionari și bugetari

O eventuală înghețare a veniturilor ar fi o lovitură grea pentru pensionari și angajații din sistemul public, mai ales în contextul creșterii taxelor și al majorării TVA-ului. Veniturile nu reușesc să țină pasul cu scumpirile și inflația, iar puterea de cumpărare este în continuă scădere. Dacă măsura va fi adoptată, salariile, pensiile și salariul minim vor rămâne la nivelul din 2024.

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, participă, joi şi vineri, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), întruniri în pregătirea cărora România a adoptat deja două pachete de măsuri pentru reducerea deficitului, dar şi o rectificare bugetară. România trebuie să convingă autorităţile europene că va reduce cheltuielile şi va creşte veniturile, pentru a continua să primească bani europeni. Nazare va discuta, între altele, cu Valdis Dombrovskis, comisar pentru economie, dar şi cu omologii din Bulgaria şi Grecia.

Înaintea vizitei pe care a făcut-o recent la Bruxelles, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre măsurile pe care România le-a luat în pregătirea reuniunii ECOFIN.

Întrebat despre priorităţile vizitei, Bolojan a afirmat: ”În primul rând, în pregătirea în rectificării bugetare, în pregătirea Consiliului miniştrilor de Finanţe, al ECOFIN-ului din luna octombrie, trebuie să ne reglăm aspectele care ţin de deficite şi de măsurile pe care România le-a luat şi le pregăteşte în aşa fel încât să fim o ţară de încredere şi să fim în situaţia de a nu se mai continua procedura de suspendare a fondurilor europene”.