Generalul Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: „România ar putea interveni pentru a sprijini Moldova în cazul unui atac militar din partea Rusiei!”

Generalul Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării, a declarat că România ar putea interveni pentru a sprijini Moldova în cazul unui atac militar din partea Rusiei, în baza noii legi a apărării naționale.

Generalul Gheorghiță Vlad a ţinut cont, cel mai probabil, de legea care obligă statul român să protejeze cetățenii români aflați în afara granițelor. „România are instrumentele politice, militare și diplomatice necesare pentru a sprijini Republica Moldova și, mai ales, pe cetățenii români din această țară în cazul unui conflict”, a spus şeful Statului Major al Apărării, pentru Euronews, după care a precizat că România sprijină deja dezvoltarea capacității de apărare a Armatei Naționale din Moldova prin programe comune de instruire și asistență tehnică.

„Armata Română ajută deja Republica Moldova să-și dezvolte capacitatea defensivă. Avem multiple programe de instruire și dezvoltare a capabilităților. România rămâne un aliat fidel al Republicii Moldova și va interveni cu tot ce este necesar dacă va fi cazul”, a declarat generalul Gheorghiță Vlad.

Generalul Gheorghiță Vlad a mai afirmat că, deși nu consideră iminent un atac militar direct al Rusiei asupra Moldovei, amenințările hibride provenite de la Moscova reprezintă un pericol real: „Trebuie să eliminăm războiul hibrid dus de Rusia în regiune”.

Potrivit președintei Maia Sandu, aproximativ un milion de cetățeni moldoveni au redobândit cetățenia română, ceea ce, în contextul legal actual, obligă România să intervină pentru a-i proteja în cazul unui conflict militar.