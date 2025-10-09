Grupul City Grill se pregătește pentru cel mai mare Revelion din ultimii ani, cu peste 3.200 de invitați. Aproape 1.000 de români și-au rezervat deja locul!

Grupul City Grill, lider al industriei HoReCa din România, a deschis sezonul petrecerilor de iarnă cu un ritm accelerat al rezervărilor pentru Revelion 2026. În mai puțin de o lună de la lansarea ofertelor, aproape 1.000 de români și-au rezervat deja locul în una dintre cele opt locații emblematice ale grupului. Oferta pentru Revelion 2026 include peste 3.200 de locuri, cu 600 mai multe decât anul trecut când toate cele 2.600 de locuri disponibile au fost vândute integral înainte de jumătatea lunii decembrie.

Interesul crescut confirmă apetitul publicului pentru evenimentele tematice de sfârșit de an, cele mai solicitate restaurante rămânând, și în acest an, Caru’ cu Bere, Hanu’ Berarilor și Restaurant Pescăruș, care în mod tradițional se epuizează primele.

“Revelionul rămâne unul dintre cele mai dorite evenimente din restaurantele noastre, iar ritmul rezervărilor din acest an confirmă dorința oaspeților de a-și asigura din timp o experiență completă, într-un loc cu tradiție. Fiecare locație are propria temă, propriul public și propria atmosferă, dar toate au în comun standardele ridicate de calitate care definesc brandul City Grill”, a declarat Ramona Popescu, Head of Marketing & Customer Experience, City Grill Group.

Petreceri tematice cu atmosferă distinctă în fiecare restaurant

Petrecerile de Revelion vor avea loc în Caru’ cu Bere, Hanu’ Berarilor Oprea Soare și Uranus, Hanu’ lui Manuc, Pescăruș, ZOOMA, Buongiorno Victoriei și Buongiorno Primăverii, fiecare propunând un concept distinct, adaptat specificului fiecărui restaurant. De la eleganța Balului Vienez de la Caru’ cu Bere, la atmosfera boemă de la Hanu’ lui Manuc, energia vibrantă de la Hanu’ Berarilor, animată de Trupa Bauer, Friends și momente de cabaret sau rafinamentul serilor La Dolce Vita la Buongiorno, fiecare petrecere combină gastronomia de top cu divertismentul live.

Prețul biletelor pornește de la 860 lei/persoană, iar clienții care rezervă până la 1 noiembrie beneficiază de tarife early bird.

30% dintre invitați, clienți recurenți. ZOOMA, destinația modernă care completează portofoliul City Grill.

An de an, evenimentele de Revelion organizate de City Grill devin repere pentru piața locală de restaurante, prin modul în care reușesc să îmbine calitatea serviciilor, specificul fiecărei locații și experiența culinară premium. Aproximativ o treime dintre invitați sunt clienți fideli, care aleg să revină în aceleași restaurante, alături de familie sau prieteni, formând grupuri de 6–8 persoane.

“Revelionul este, pentru noi, momentul în care se vede întreaga energie a unui an de muncă. Dincolo de meniuri și decoruri, ceea ce îi face pe oameni să revină an de an este modul în care se simt primiți. Acea combinație între profesionalism și căldură umană rămâne cel mai autentic semn al ospitalității românești”, completează Ramona Popescu.

Pentru ediția 2026, Grupul City Grill oferă o capacitate extinsă și prin includerea unor locații moderne precum ZOOMA, complexul de evenimente din Paradisul Verde, Corbeanca, care adaugă o notă contemporană ofertei festive, cu o atmosferă urbană, meniu gourmet și program artistic live.

De la restaurante-simbol cu peste un secol de istorie, precum Caru’ cu Bere sau Hanu’ lui Manuc, până la spații contemporane precum Buongiorno sau ZOOMA, grupul continuă să consolideze poziția sa de lider pe segmentul restaurantelor din București, oferind experiențe gastronomice diverse și servicii adaptate unui public sofisticat, dar fidel valorilor tradiționale.

Despre City Grill

Grupul City Grill este cel mai important jucător român din industria restaurantelor. Fondat în 2004, Grupul City Grill operează în prezent restaurante și cafenele sub brandurile Caru’ cu Bere, Hanu’ lui Manuc, Pescăruș, Hanu’ Berarilor, Buongiorno.Italian, City Grill, City Grill Family și City Grill Delivery, precum și La Boheme, primul hotel din portofoliu, dar și proiectele mai recente Aubergine, Marty Restaurants și complexul de evenimente Zooma din Corbeanca. Încă de la primul restaurant, Grupul City Grill a avut la bază ideea de a oferi clienților un loc potrivit pentru a invita un partener de afaceri la masă, de a crea un loc de relaxare necesar în pauza de masă, cu familia sau cu prietenii.

Prin locațiile operate, Grupul City Grill se adresează clientului urban care obișnuiește să-și petreacă timpul liber în oraș și să-și stabilească întâlnirile business sau personale la o cafea. Meniurile din restaurante sunt accesibile și variate, cu specific românesc și internațional.

Fie că vorbim despre rețetele emblematice sau orice alt preparat din meniurile restaurantelor Grupului City Grill, ingredientele folosite sunt cele mai bune pentru clienți. “Secretul” mâncărurilor din restaurantele Grupului City Grill stă în ingredientele proaspete, cu proveniență atent controlată și testată, fără adaosuri alimentare. De la cartofii prăjiți proaspeți, curățați și tăiați manual, la ouă din surse cage free și până la legume crescute în solarul propriu de lângă Târgoviște, filozofia pe care se bazează bucătarii Grupului este aceea de a extrage gustul natural al ingredientelor, pus în valoare prin asociere și condimente precum sare și piper.

În toate restaurantele din Grupul City Grill, în care se gătește zilnic pentru aproape 15.000 de clienți, se reciclează uleiul, sticla, cartonul și plasticul și se reduce risipa alimentară prin campanii active.