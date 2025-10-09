Maria Grapini, la AGRI4FUTURE: „România poate deveni o forță agricolă în Europa dacă fermierii se unesc și investim inteligent”

Europarlamentarul PUSL Maria Grapini a fost una dintre vocile puternice ale Conferinței Naționale AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035, eveniment organizat de Clubul Fermierilor Români, care a reunit reprezentanți ai Guvernului, ai mediului academic, organizații de profil din țară și străinătate, precum și lideri europeni. Comisarul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Christophe Hansen, a fost invitatul de onoare al ediției din acest an.

Conferința a pus în prim-plan teme strategice pentru viitorul agriculturii românești: digitalizarea și gestiunea riscurilor, securitatea alimentară, dezvoltarea sustenabilă a spațiului rural și accesul la instrumente inovative de finanțare.

În discursul său, Maria Grapini a lansat un apel direct către fermieri:

„Trebuie să protejăm în egală măsură și pe marii, dar și pe micii agricultori. Așa cum am văzut în Italia, fermierii devin o forță atunci când se asociază. Dacă veți acționa împreună și veți investi inteligent, România poate redeveni un pilon agricol important în Europa.”

Prin această intervenție, PUSL își reafirmă angajamentul ferm pentru modernizarea agriculturii românești, sprijinirea producătorilor locali și dezvoltarea inteligentă a mediului rural.