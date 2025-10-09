Profesorii și învățătorii nu mai au voie să mai discute notele elevilor în fața clasei sau la ședințele cu părinții!

Ministerul Educației le interzice profesorilor și învățătorilor să mai discute notele elevilor în fața clasei sau la ședințele cu părinții.

Cadrele didactice au interzis să mai discute în fața clasei sau la ședințe despre performanțele elevilor la Evaluarea Națională, care urmează în primăvară. Ministerul Educației le interzice profesorilor și învățătorilor să-i mai compare pe elevi, chiar dacă părinții, potrivit profesorilor, cer insistent acest lucru.

Specialiștii sunt de părere că aceste măsuri duc la extrem ideea de a nu-i pune într-o poziție proastă pe elevii cu note mai slabe.

Au trecut cinci ani de când mediile examenelor naționale sunt afișate anonim, pe baza unor coduri, iar acum a venit rândul testărilor cu subiect unic, pentru clasele mici, să fie discutate de profesori în mod confidențial.

Chiar dacă rezultatele sunt calificative și se pot transforma în note doar la cererea părintelui, Ministerul Educației le interzice profesorilor să le mai discute în sala de clasă.

Potrivit ordinului, accesul la documente și informații despre punctajul obținut de copil se limitează la profesor, elev și părinți. Mulți dintre părinți nu vor ca notele copiilor să fie spuse la ședința cu părinții.

„Creează anumite limitări ale copilului. O să se gândească: da, nu sunt bun de nimic. Nu mi se pare o idee bună”, a declarat un bărbat pentru stirileprotv.ro.

Profesorii spun că în timpul consultațiilor private părinții întreabă mereu la ce nivel se află copiii lor în comparație cu alți colegi.