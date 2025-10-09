Totul despre examenul de rezidențiat 2025

La Rezidențiat 2025 sunt disponibile 5.064 de locuri și 310 de posturi, astfel:

Domeniul Medicină: 4.339 locuri (din care 639 medicină de familie, 190 medicină internă, 189 cardiologie, potrivit edupedu.ro)

Domeniul Medicină dentară: 464 locuri

Domeniul Farmacie: 261 locuri

Valoarea taxei de participare la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie este de 500 de lei, ca şi în anii trecuţi.

De asemenea, pragul de promovare este de 60% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

Înscrierile pentru concurs se fac prin direcţiile de sănătate publică judeţene sau prin ministerele cu reţea sanitară proprie în perioada 8 – 21 octombrie 2025.

La concursul de rezidenţiat din 2024 s-au înscris 10.575 de concurenţi – cel mai mare număr din 2021 -, care au concurat pentru 4.961 de locuri şi 237 de posturi.

Rata de promovare a fost anul trecut de 77% la domeniul medicină, de 68,7% la medicină dentară şi de 86% la farmacie.

Concursul va fi organizat sub forma unui test-grilă cu 200 de întrebări. Candidații au la dispoziție 4 ore pentru rezolvarea cerințelor. Testele pe domeniu vor fi aceleași în fiecare centru de examen.

Pentru a obține un loc sau post după Rezidențiat, candidații trebuie să aibă punctaj la testare de cel puțin 60% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

Departajarea se face în funcție de punctajele obținute la întrebările identificate ca fiind cu un grad mai ridicat de dificultate

În 8-21 octombrie, candidații pot depune dosarele de înscriere la direcțiile de sănătate publică, în funcție de domiciliu/reședință.

Dosarul de înscriere include cererea completată, copie carte de identitate/alt act de identitate, adeverință medicală (cel mult 90 de zile înaintea concursrului), copii act căsătorie (dacă este cazul), chitanță plată taxă concurs; adeverința de la unitatea de încadrare cu mențiunea de specialitate confirmată și tip contract de muncă (pentru rezidenți/specialiști).

Rezidențiat 2025: concursul de intrare în rezidențiat pe loc și pe post în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie se va desfășura duminică, 16 noiembrie 2025.

Testarea va fi de la ora 10.00, în șase centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.