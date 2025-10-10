Politic

Ciprian Ciucu, critici dure la adresa CCR

0

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, acuză CCR că tergiversează decizii esențiale pentru soarta țării. Mai mult decât atât, CCR este acuzat că ar lua locul Guvernului și că influențează scena politică după bunul plac.

Aceste atacuri vin într-un moment tensionat pentru sceana politică și vizează direct CCR. Ciprian Ciucu acuză instituția că amână luarea unor decizii esențaile care ar putea deloca un întreg proces de reformă.

Primarul Sectorului 6 al Capitalei face referire la decizia pe care judecătorii constituționali trebuie să o ia cu privire la pachetele de austeritate impuse de Guvernul Bolojan.

Potrivit oficialului, ”nu vorbim despre simple întârzieri birocratice, ci mai degrabă despre o strategie de blocare cu implicații politice”.

Mai mult, liberalul susține că ”există informații clare care indică o întârziere intenționată menită să afecteze credibilitatea actualei guvernări. Boală lungă, moarte sigură”.

Citește și
Politic

USR vrea un Parlament bicameral cu doar 300 de aleși

Politic

Coaliția rămâne un butoi de pulbere. PSD, noi amenințări la adresa PNL cu ruperea…

Politic

Cristian Diaconescu ar putea fi numit ambasador în Turcia, iar Dacian Cioloș,…

Politic

Diana Șoșoacă, urmărită penal. Europarlamentarul SOS, acuzată că a săvârșit 11…

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.