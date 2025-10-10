Ciprian Ciucu, critici dure la adresa CCR

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, acuză CCR că tergiversează decizii esențiale pentru soarta țării. Mai mult decât atât, CCR este acuzat că ar lua locul Guvernului și că influențează scena politică după bunul plac.

Aceste atacuri vin într-un moment tensionat pentru sceana politică și vizează direct CCR. Ciprian Ciucu acuză instituția că amână luarea unor decizii esențaile care ar putea deloca un întreg proces de reformă.

Primarul Sectorului 6 al Capitalei face referire la decizia pe care judecătorii constituționali trebuie să o ia cu privire la pachetele de austeritate impuse de Guvernul Bolojan.

Potrivit oficialului, ”nu vorbim despre simple întârzieri birocratice, ci mai degrabă despre o strategie de blocare cu implicații politice”.

Mai mult, liberalul susține că ”există informații clare care indică o întârziere intenționată menită să afecteze credibilitatea actualei guvernări. Boală lungă, moarte sigură”.