Eveniment

Cod galben de vânt puternic în zonele de munte!

0

ANM anunţă că în intervalul 11 octombrie, ora 5 – 11 octombrie, ora 23.00, vor avea loc intensificări ale vântului în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură vor fi intensificări cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 11 octombrie, ora 9 – 11 octombrie, ora 18
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei
În Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei vântul va avea intensificări temporare cu
viteze de 50…60 km/h și izolat 70 km/h.

Notă: intensificări ale vântului cu viteze în general de 40…50 km/h vor fi vineri (10 octombrie) și sâmbătă
(11 octombrie) pe arii restrânse în majoritatea regiunilor.

Vineri, termometrele vor arăta până la 20 – 22°C în București și în regiunile sudice, și 16 – 19°C în celelalte provincii. Vremea se strică, însă, în a doua parte a zilei, când un front atmosferic va traversa rapid țara noastră dinspre nord-vest, aducând ploi, averse și ninsori viscolite în zonele înalte de munte.

Nici sâmbătă nu putem renunța la umbrelă: o circulație nord-vestică intensă aduce o vremea instabilă, cu alternanțe între soare și ploaie. Și vântul se va intensifica în majoritatea regiunilor, cu rafale de până la 50 – 70 km/h în estul țării și 80 – 90 km/h în zonele de munte.

Citește și
Eveniment

Turiștii români descoperă China la București

Eveniment

Legea de modificare a ANI, modificată la presiunile OCDE!

Eveniment

Campionatul Mondial Felin – FIFe World Winner Show 2025: S-au încheiat înscrierile.…

Eveniment

Profesorii și învățătorii nu mai au voie să mai discute notele elevilor în fața…

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.