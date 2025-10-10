Cod galben de vânt puternic în zonele de munte!

ANM anunţă că în intervalul 11 octombrie, ora 5 – 11 octombrie, ora 23.00, vor avea loc intensificări ale vântului în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură vor fi intensificări cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 11 octombrie, ora 9 – 11 octombrie, ora 18

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei

În Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei vântul va avea intensificări temporare cu

viteze de 50…60 km/h și izolat 70 km/h.

Notă: intensificări ale vântului cu viteze în general de 40…50 km/h vor fi vineri (10 octombrie) și sâmbătă

(11 octombrie) pe arii restrânse în majoritatea regiunilor.

Vineri, termometrele vor arăta până la 20 – 22°C în București și în regiunile sudice, și 16 – 19°C în celelalte provincii. Vremea se strică, însă, în a doua parte a zilei, când un front atmosferic va traversa rapid țara noastră dinspre nord-vest, aducând ploi, averse și ninsori viscolite în zonele înalte de munte.

Nici sâmbătă nu putem renunța la umbrelă: o circulație nord-vestică intensă aduce o vremea instabilă, cu alternanțe între soare și ploaie. Și vântul se va intensifica în majoritatea regiunilor, cu rafale de până la 50 – 70 km/h în estul țării și 80 – 90 km/h în zonele de munte.