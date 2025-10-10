Legea de modificare a ANI, modificată la presiunile OCDE!

Guvernul a adoptat joi modificări importante la legea Agenției Naționale de Integritate (ANI), care vizează întărirea cadrului juridic pentru prevenirea conflictelor de interese și a fenomenului cunoscut sub denumirea de „uși rotative” în rândul demnitarilor și al personalului contractual. Măsurile stabilesc reguli clare privind restricțiile pre și post-angajare pentru mai multe categorii de persoane care ocupă funcții publice, precum și obligațiile acestora la finalul mandatului sau contractului.

Modificările legislative sunt menite să alinieze România la bunele practici internaționale, inclusiv recomandările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), și să asigure transparența în exercitarea funcțiilor publice, printr-un sistem unitar de declarare și evaluare a activităților profesionale anterioare și ulterioare mandatului.

„De la Ministerul Justiţiei am avut două proiecte de legi pe ordinea de zi, ambele adoptate ca proiecte de lege, unul este pentru modificarea Codului de procedură penală, conform unei decizii CCR, 50/2025. Este o chestiune tehnică, în ipoteza în care instanţa a dispus în mod greşit încetarea procesului penal, să poată şi inculpatul să facă recurs în casaţie”, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, potrivit News.ro.

Ea a explicat că, în contextul aderării României la OCDE, a fost adoptat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor și demnităților publice, pentru actualizarea legii ANI, 144/2007.

„Proiectul de lege introduce un cadru juridic unitar privind restricţii pre şi post-angajare pentru mai multe categorii de persoane. În primul rând, este vorba despre demnitari, începând cu primul ministru, miniştri, secretar general al Guvernului, consilieri, dar continuând şi cu personalul contractual de la cabinetele demnitarilor. Din momentul intrării în vigoare a acestei legi, ei au la dispoziţie 15 zile de la data numirii sau alegerii în funcţie, să depună o declaraţie pe propria răspundere în care să precizeze angajările anterioare, aferente ultimelor 12 luni, obligaţii care îi vizează atât pe cei cu funcţii publice de conducere cât şi personalul contractual”, a menţionat Dogioiu.