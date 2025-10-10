InternationalDeschidere

Lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, câștigă Premiul Nobel pentru Pace 2025

0

Lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, exilată și persecutată de regim, a reușit să se impună în fața lui Donald Trump și să câștige Premiul Nobel pentru Pace 2025, pentru lupta sa neobosită împotriva dictaturii lui Maduro, inspirând o tranziție pașnică spre libertate în America Latină.

Astăzi, 10 octombrie, Comitetul Nobel a anunțat acordarea distincției Maríei Corina Machado, lideră a opoziției din Venezuela, drept recunoaștere a eforturilor sale neobosite de promovare a drepturilor democratice și a luptei pentru o tranziție pașnică și justă de la dictatură la democrație în țara sa.

Născută în 1967 în Venezuela, María Corina Machado este o ingineră formată atât în inginerie, cât și finanțe, care a  avut o carieră scurtă în afaceri înainte de a se dedica activismului social. În 1992, ea a fondat Fundația Atenea pentru a sprijini copiii străzii din Caracas, iar în 2002 a co-fondat Súmate, o organizație dedicată promovării alegerilor libere și corecte prin training și monitorizare.

Aleasă deputată în Adunarea Națională în 2010 cu un număr record de voturi, ea a fost ulterior expulzată de regim în 2014 pentru pozițiile sale critice, dar a continuat să conducă partidul de opoziție Vente Venezuela și să unească forțele pro-democratice în alianța Soy Venezuela în 2017.

În 2023, Machado și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din 2024, dar a fost blocată de autorități, așa că a sprijinit candidatul opoziției Edmundo González Urrutia, mobilizând un val masiv de susținători care au documentat victoria opoziției, în ciuda proclamării frauduloase a victoriei regimului și a înăspririi controlului autoritar.

Citește și
Eveniment

Legea de modificare a ANI, modificată la presiunile OCDE!

International

Va câștiga Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace?

Business

 Toți românii fără venituri care au mașini scumpe, de peste 50.000 de euro, în…

Business

Un consilier al guvernatorului BNR avertizează că prețurile vor continua să crească!

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.