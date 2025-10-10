Lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, câștigă Premiul Nobel pentru Pace 2025

Lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, exilată și persecutată de regim, a reușit să se impună în fața lui Donald Trump și să câștige Premiul Nobel pentru Pace 2025, pentru lupta sa neobosită împotriva dictaturii lui Maduro, inspirând o tranziție pașnică spre libertate în America Latină.

Astăzi, 10 octombrie, Comitetul Nobel a anunțat acordarea distincției Maríei Corina Machado, lideră a opoziției din Venezuela, drept recunoaștere a eforturilor sale neobosite de promovare a drepturilor democratice și a luptei pentru o tranziție pașnică și justă de la dictatură la democrație în țara sa.

Născută în 1967 în Venezuela, María Corina Machado este o ingineră formată atât în inginerie, cât și finanțe, care a avut o carieră scurtă în afaceri înainte de a se dedica activismului social. În 1992, ea a fondat Fundația Atenea pentru a sprijini copiii străzii din Caracas, iar în 2002 a co-fondat Súmate, o organizație dedicată promovării alegerilor libere și corecte prin training și monitorizare.

Aleasă deputată în Adunarea Națională în 2010 cu un număr record de voturi, ea a fost ulterior expulzată de regim în 2014 pentru pozițiile sale critice, dar a continuat să conducă partidul de opoziție Vente Venezuela și să unească forțele pro-democratice în alianța Soy Venezuela în 2017.

În 2023, Machado și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din 2024, dar a fost blocată de autorități, așa că a sprijinit candidatul opoziției Edmundo González Urrutia, mobilizând un val masiv de susținători care au documentat victoria opoziției, în ciuda proclamării frauduloase a victoriei regimului și a înăspririi controlului autoritar.