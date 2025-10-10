Tot mai mulți investitori, interesați de preluarea Liberty Galați

Uzina siderurgică Liberty Galați atrage interesul mai multor investitori. După „regele asfaltului” Dorinel Umbrărescu, acum și un consorțiu european condus de compania Steel Mont a prezentat un plan de reluare a activității și de achiziționare potențială a uzinei.

Steel Mont se ocupă de comerțul, producția și transportul oțelului și al altor mărfuri, având filiale în Londra, Kiev, Istanbul, Dubai, Milano, Mumbai și Tianjin. Compania este condusă de omul de afaceri indian Rajesh Saraiya, devenit, în 2011, primul indian Dalit miliardar, potrivit presei din India.

Propunerea, înaintată deja administratorului Liberty Galați la finele lunii trecute, se bazează pe o abordare cuprinzătoare, care include furnizarea de materii prime, operațiunile de taxare, achiziționarea de produse finite, precum și posibilitatea achiziției complete ulterioare a combinatului, scrie Profit.ro.

„Consorțiul combină experiența internațională, securitatea materiilor prime și stabilitatea financiară, bazate pe SteelMont”, a declarat compania într-un comunicat.